Prefeitura de Santa Salete – SP abre Concurso público: Até R$4,4 mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santa Salete abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 05 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços (1 vaga); Contador (1 vaga); Escriturário (1 vaga); Merendeira (1); e Agente Comunitário de Saúde (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.213,95 a R$ 4.420,48, acrescido de benefícios, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora PCN Concursos Ltda. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos específicos, matemática e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas no dia 18 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Fazer assentamentos de meio-fio; Remover o pó de móveis e ambientes de trabalho; Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Arrumar banheiros e toaletes; Lavar e encerar assoalhos; Coletar lixo dos depósitos; Lavar vidros, espelhos, persianas, etc; Varrer pátios; Fazer café e similares e servir; Fechar portas, janelas e outras vias de acesso; Preparar e servir alimentos no Setor em que atua; Executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; entre outras atividades.

CONTADOR: Planejar, controlar e executar as atividades relacionadas à contabilidade da Prefeitura, supervisionando sua execução e participando das mesmas, de acordo com as exigências legais; Desenvolver os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando e orientando o seu processamento, inspecionando regulamente; Desenvolver os trabalhos de análise e conciliação de contas, classificação e avaliação das despesas, cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022