Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – PR divulga Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste/PR faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletio simplificado que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio, magistério ou superior.

As oportunidades são para os cargos de Mãe social (1 vaga); Zeladora (1 vaga); Agente Administrativo (1 vaga); Professor (1 vaga); Auxiliar de saúde bucal (1 vaga); Agente de veículos (1 vaga); e Agente Operador de máquinas (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 2.500,00 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 4 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora MS Concurso. O valor da inscrição está fixado em R$25,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos; prova prática e exame psicológico. As avaliações serão aplicadas nos dias 7, 18 e 19 de setembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

AGENTE ADMINISTRATIVO: Realizar estudos, análises, interpretações, planejamento, execução, coordenação e controle de trabalhos nos diversos órgãos e secretarias que compõem a Administração Pública Municipal. Implementar programas e projetos. Elaborar planejamento organizacional. Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional. Prestar consultoria administrativa conforme necessidade da Municipalidade; entre outras atividades.

AGENTE DE VEÍCULOS – DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir, manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, documentos ou valores. Utilizar equipamentos e dispositivos especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus; entre outras atividades.

AGENTE OPERADOR DE MÁQUINAS – DESCRIÇÃO SUMÁRIA: realizar manutenção corretiva e preventiva das máquinas, zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço. Operar e dirigir tratores, máquinas moto niveladoras, pás carregadeiras, retro escavadeiras, trator de esteira, trator de pneu e outros veículos assemelhados, entre outras atividades.

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar nos trabalhos odontológicos na Secretária de

Saúde do Município.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 001/2022

