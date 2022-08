Prefeitura de SP recruta estudantes do ensino superior

A Prefeitura de SP está recrutando estudantes do ensino superior interessados em estagiar no órgão. Há, também oportunidades de estágio para aqueles que cursam o ensino médio regular. Os aprovados na pré-inscrição serão convocados para o processo seletivo conforme as vagas forem surgindo. Os selecionados trabalharão quatro horas diárias – um total de 20 horas semanais.

São elegíveis estudantes matriculados nos cursos de graduação de Administração de empresas, Secretariado executivo, Administração pública, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Audiovisual, Design, Publicidade e Propaganda, Ciências Biológicas, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito, Ciências Econômicas, Enfermagem, Farmácia, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Saúde Pública, Serviço Social, Tecnologia da Informação, Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e Terapia Ocupacional.

No caso dos alunos de ensino médio, é importante que eles estejam regularmente matriculados entre o 1º ano e o 3º ano, a pelo menos seis meses do término do curso. Ainda, é essencial ter 16 anos no ato da contratação.

A bolsa auxílio varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo que para alunos de graduação ela é de R$ 897,50, enquanto que o de nível médio será de R$ 628,25. Nos dois casos, no entanto, os contratados receberão auxílio transporte, no valor de R$ 193,60.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site https://pp.ciee.org.br/vitrine/82/detalhe para obter mais informações sobre o programa e se inscrever. Os candidatos deverão fazer uma redação manuscrita (a próprio punho), com no mínimo 15 linhas e máximo de 20 linhas, e salvar o arquivo com o seu nome completo e CPF em formato PDF. A validade da prova será de um ano a partir da data de realização.

A seleção será conduzida pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e as candidaturas podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro.