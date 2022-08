Prefeitura de Tapurah – MT encerra inscrições de Processo seletivo: Até R$18,9 mil

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Tapurah abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Eletricista Automotiva; Eletricista Predial; Encanador; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Engenheiro Sanitarista; Farmacêutico/Bioquímico; Lavador/Lubrificador; Leiturista; Mecânico; Médico Clínico Geral (1); Agente de Serviços Gerais; Agente de Serviços Públicos; Apoio Administrativo de Manutenção da Infraestrutura (2); Psicólogo; Químico; Recepcionista; Técnico Agrícola; Técnico em Desenvolvimento Infantil (2); Técnico em Enfermagem (1); Vigia – Educação; Vigia; Apoio Administrativo Escolar (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Motorista de Ônibus – Transporte Escolar (2); Professor Ciências; Professor Matemática; Professor Língua Portuguesa/Inglês (1); Professor Pedagogia (6); Motorista de Veículos Leves; Motorista de Veículos Pesados; Odontólogo; Operador de Máquinas Pesadas; Pedreiro; e Professor Educação Física (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.417,27 a R$18.938,10, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de agosto, presencialmente, na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Rio de Janeiro esquina com Romualdo Allievi, 125, centro, no horário das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 28 de agosto de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022

?