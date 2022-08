Prêmio Espantaxim premia mais de 200 crianças e adolescentes em sua 6ª edição

Na sua 6ª edição, o Prêmio Espantaxim vai premiar mais de 200 crianças e adolescentes. A premiação recebeu milhares de textos de estudantes com idade de 7 a 13 anos para diversas categorias. O Prêmio estimula a leitura e a escrita através da competição.

Conforme as diretrizes, nesta edição, as crianças e adolescentes escreveram textos a partir do seguinte tema: “As Quatro Estações – Primavera, Verão, Outono e Inverno. Cada estação do ano tem seus encantos e particularidades e esses fenômenos da natureza afetam o sentimento das pessoas”.

A premiação conta com três categorias de texto. Segundo a organização do Prêmio Espantaxim, ao todo, foram premiados 128 na categoria redação, 29 na categoria mensagem e 89 na categoria poesia. Dentre os 246 premiados, 41 textos foram escolhidos pela comissão julgadora como os melhores trabalhos.

Tradicionalmente, o evento da premiação acontece no Museu de Arte de São Paulo (Masp). No entanto, nesta edição, a solenidade de premiação será no Teatro Gazeta, em São Paulo, que comporta um público maior. A solenidade está marcada para o dia 4 de dezembro, às 15h.

As crianças e adolescentes que escreveram os 41 textos vencedores do concurso literário receberão o Troféu Espantaxim. De acordo com o regulamento, nesta edição o troféu apresentará o logotipo das quatro estações. Além disso, os vencedores da 6ª edição irão ganhar a coleção completa de livros e CD’s do Projeto Espantaxim, idealizado por Dulce Auriemo.

Ao todo, o Prêmio Espantaxim recebeu 3,3 mil trabalhos de crianças e adolescentes nesta edição. Os participantes são de 76 escolas públicas e privadas, que representaram 42 cidades e 15 estados brasileiros.

Com informações da Agência Brasil.

