prêmio milionário sai para o Rio de Janeiro

A extração desta quarta-feira teve como resultado da Lotofácil, 15 dezenas da sorte. Os detalhes do concurso 2589 são animadores para uma gama de pessoas que levaram prêmios nas faixas secundárias e na principal.

O resultado da Lotofácil pôde ser conferido ao vivo às 20h. A premiação sorteada alcançou o valor de mais de R$ 480 mil para os acertadores dos 15 números. Ademais, como será possível ver abaixo, na matéria desta quarta-feira (03) do Notícias Concursos, quem acertou entre 11 e 14 números também levou uma pequena parte da bolada.

Resultado da Lotofácil no concurso 2589

Confira as dezenas sorteadas na modalidade: 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. Dessa forma, o quadro de ganhadores é:

15 acertos – Foram 3 pessoas ganhadoras, com R$ 485.117,15 cada;

14 acertos – Foram 260 pessoas ganhadoras, com R$ 1.676,67 cada;

13 acertos – Foram 9.921 pessoas ganhadoras, com R$ 25,00 cada;

12 acertos – Foram 134.191 pessoas ganhadoras, com R$ 10,00 cada;

11 acertos – Foram 680.509 pessoas ganhadoras, com R$ 5,00 cada.

Como ocorre a premiação da modalidade

Entender como ocorre a distribuição dos prêmios é simples. Pela Lotofácil, tem-se a dedução dos valores fixos. O restante é distribuído da seguinte maneira:

13% para 14 números;

62% para 15 números.

Obviamente, se ocorrer de mais de um apostador acertar as dezenas sorteadas, a premiação principal é rateada em partes iguais. Dessa maneira, o dinheiro varia para mais ou menos que a estimativa da Caixa Econômica Federal. Caso ninguém acerte o resultado, a quantia se acumula para o sorteio no concurso seguinte.

Qualquer valor pode ser recebido nas agências Caixa espalhadas por todo o país. Contudo, premiações de até R$ 1.903,98 também podem ser retiradas nas lotéricas brasileiras. Além do mais, a Caixa permite que se faça transferência de premiações para o Mercado Pago resultantes das apostas online.

Todos que forem retirar os prêmios têm até 90 dias após o sorteio para se dirigirem à lotérica ou agência bancária. Mas, devem fazer isso munidos de documento de identidade válido, com CPF e o bilhete sorteado.

Lembrando que a probabilidade de ganhar com o resultado da Lotofácil fazendo apenas uma aposta (e simples) é de 1/ 3,2 milhões. No entanto, com uma aposta de 20 números (máximo permitido), as chances aumentam para 1/211.