Presidente do Inep informa que cadernos de prova do Enem estão prontos

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Carlos Moreno, informou na sexta-feira (5), que os cadernos das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 já estão prontos.

Em entrevista para o programa A Voz do Brasil, o presidente afirmou que os cadernos foram montados em ambiente seguro e as mídias digitais já estão prontas para serem enviadas para a gráfica responsável pela impressão na próxima semana.

Durante a entrevista, o presidente do Inep ressaltou que o exame é uma das principais formas de ingresso no Ensino Superior pois dá acesso a iniciativas como o Fundo de Financiamento da Educação (Fies), o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). “O Enem ancora essas políticas públicas já consolidadas”, afirmou Moreno.

A aplicação das provas do Enem 2022 está marcada para os dias 13 e 20 de novembro deste ano. As provas das versões impressa e digital serão na mesma data. De acordo com o Inep, o exame acontecerá em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal (DF).

O presidente do Inep destacou ainda que os cuidados contra a covid-19 estão mantidos. Desse modo, haverá o distanciamento nas salas de aplicação do exame e os colaboradores usarão máscaras de proteção respiratória. “Nós recomendamos que cada participante leve o seu próprio kit de proteção”, afirmou Moreno.

Enem PPL

A aplicação das provas do Enem PPL 2022 (Para Pessoas Privadas de Liberdade ou Sob Medida Socioeducativa que Inclua Privação de Liberdade) está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro deste ano.

Com informações da Agência Brasil.

