Principais sites de verificação de antecedentes 100% gratuitos de 2022

Se você quiser saber se existe uma verificação de antecedentes gratuita, a resposta a esta pergunta seria sim. Existem várias maneiras pelas quais você pode realizar sua verificação de antecedentes gratuita. Alguns sites afirmam oferecer 100% de informações básicas gratuitas sobre indivíduos sem nenhum custo. Assim, esses serviços funcionam porque a maioria das informações que eles acessam vem de registros públicos. Este artigo discute verificações de antecedentes gratuitas e como você pode conduzi-los.

Existe uma verificação de antecedentes totalmente gratuita?

Uma verificação de antecedentes investiga e informa as informações do histórico de quem você deseja. Se você quiser saber sobre a identidade de alguém, histórico de trabalho, educação, relatório criminal e qualquer outra coisa, você pode fazer isso usando uma verificação de antecedentes. Quando as empresas contratam novos funcionários por segurança, elas precisam verificar seus antecedentes para manter seu local de trabalho e funcionários seguros e aumentar a qualidade do recrutamento. Não apenas as empresas, mas qualquer pessoa pode realizar verificações de antecedentes.

Portanto, para economizar energia e tempo, você deve transformar seu site em um site que ofereça serviços gratuitos de verificação de antecedentes.

Como se pode realizar uma verificação de antecedentes?

Você pode verificar os registros públicos sobre alguém gratuitamente. Estes não são confidenciais e qualquer pessoa pode acessá-los. Mas isso fornece apenas uma quantidade limitada de informações. Outros registros públicos também podem ser acessados ​​usando bancos de dados on-line, usando alguns lugares on-line onde você pode obter acesso aos dados deles se fornecer o nome e o endereço de alguém. Além disso, alguns serviços pagos de verificação de antecedentes oferecem pesquisas básicas de pessoas sem pagamento. Você pode fazer isso no PACER.gov site se você quiser acessar informações federais.

Mas e se você quiser acessar o registro criminal de alguém gratuitamente? Os registros criminais individuais contêm tudo, exceto os registros mantidos pelo FBI. Por esse motivo, é muito difícil entrar em contato com os antecedentes criminais de alguém. Você pode obter facilmente o registro de prisão de qualquer pessoa apenas nos registros públicos, exceto na investigação ativa ou em andamento.

Verificação de antecedentes totalmente gratuita, sem necessidade de cartão de crédito 2022

Muitos sites que fornecem verificações de antecedentes podem ou não estar sempre corretos. Se você deseja relatórios mais aprofundados, deve usar sites que ofereçam melhores serviços. Portanto, eles não serão gratuitos e você terá que comprá-los ao seu custo. O custo pode variar dependendo de quais informações você deseja visualizar.

Lista de sites populares de verificação de antecedentes de 2022

Existem vários sites que você pode usar para realizar verificações de antecedentes, e cada um deles vem com seus recursos. Abaixo estão alguns dos melhores e mais populares sites de verificação de antecedentes que você pode acessar.

Localizador da Verdade

O primeiro site que temos nesta lista é o TruthFinder. Ele possui um recurso chamado monitor da dark web que informa se alguma informação vazar na dark web. Ele não possui associações ou avaliações gratuitas, o que significa que você precisa pagar se quiser usar este site. Ele oferece pesquisas básicas gratuitas de pessoas. Você poderá encontrar informações como nome, localização, idade, bem como possíveis associados. No entanto, para obter mais informações, é preciso pagar as taxas de assinatura.

Intelius

Outro ótimo site de verificação de antecedentes nesta lista é o Intelius. O site fornece relatórios detalhados das pessoas. Além disso, aqui você não pode obter uma verificação de antecedentes gratuita. O site não é gratuito, então você terá que pagar por uma assinatura se quiser obter informações deste site.

Pesquisa nos EUA

Este é outro site usado para verificar algumas das informações básicas ou localizar alguém. Este site inclui pesquisa reversa de número de telefone e também pesquisa de rede social. Este também é um site pago.

Xeque-mate instantâneo

Este site oferece alguns outros recursos não fornecidos pelos outros sites. Há uma opção para procurar os presos nos EUA. Este também é um site pago, mas é mais barato que os outros, pois oferece um acordo de teste de 5 dias por US $ 1.

SpyFly

Spyfly é um site gratuito para verificar os antecedentes criminais de uma pessoa. Você pode obter informações sobre um relatório sem pagar por isso. O acesso a todo o documento permanece para o titular da conta. Este site contém dados dos bancos de dados públicos estaduais, federais e municipais. Você pode pesquisar todo o relatório de qualquer pessoa neste site se tiver o nome, número de telefone ou endereço de e-mail da pessoa.

Conclusão

Sim, há uma verificação de antecedentes gratuita, mas muitas vezes você pode não obter informações profundas quando deseja descobrir mais sobre alguém. Os pagos fornecem mais detalhes e tornam seu relatório mais relevante. Uma verificação de antecedentes gratuita é suficiente apenas para informações rápidas.

