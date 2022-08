Abrir um cartório próprio não é um negócio simples, apesar de ser muito rentável. Porém, abrir uma franquia de cartório é a opção mais fácil para ser implantada. Por isso que hoje, nós vamos indicar a principal franquia de cartório do Brasil e dizer como fazer para abrir a sua.

Como funcionam as franquias de cartório?

Os serviços prestados pelos cartórios são essenciais para a vida das pessoas, pois vão desde a certidão de nascimento até a certidão de óbito. Além destes serviços, realiza atividades de certificação digital, gestão eletrônica de documentos, entre outros.

Além disso, também tem a preocupação com a praticidade e agilidade na prestação dos serviços. Existe, inclusive, a possibilidade de solicitar documentos utilizando o WhatsApp.

Estes serviços possuem demanda o ano todo e não dependem de sazonalidade, o que oferece rendimentos constantes. Possui suas operações a serem desempenhadas com equipamentos simples e tecnológicos, além de não precisar de estoque de produtos.

Outra vantagem da franquia de cartório, é que ela necessita de baixo investimento inicial, não exige espaços físicos muito grandes e nem equipamentos de grande valor.

Além disso, depende exclusivamente de um bom sistema de informação, que é oferecido pela franqueadora, exigindo pouca mão de obra para as operações.

Qual a principal franquia de cartório do Brasil?

A principal franquia de cartório existente no Brasil é a Cartório Postal, que está no país há mais de 25 anos. Vale dizer que, essa empresa em questão, atua na prestação de serviços de consultoria, assessoria, intermediação cartorária e regularizações, voltadas para pessoas físicas e jurídicas. Assim, possui atualmente mais de 272 unidades no Brasil e oferece mais de 150 tipos de serviços.

Possui uma grande diversidade de atividades realizadas, bem como:

Primeiro, a emissão de 2ª via de certidões de casamento, nascimento e óbito.

Em segundo lugar, realiza pesquisa patrimonial de imóveis e veículos.

Além disso, também encaminha títulos para protesto

É possível realizar reabilitação de crédito

Trabalha na regularização de imóveis

Costuma fazer toda a documentação para matrícula atualizada de imóveis.

Realiza processos de cidadania

Confecciona contratos de compra e venda de imóveis

Faz ajuizamento digital

Faz RC- Expressa, para recuperar créditos em bancos e empresas.

Serviços de Certificação Digital.

Gerenciamento Eletrônico de Documentos

Cartório Postal Eletrônico.

Além disso, presta assessoria para escritórios de contabilidade, imobiliárias, construtoras, advogados, bancos e instituições financeiras. Outro serviço prestado de grande importância é a intermediação para obter documentos públicos e privados em todo o país.

Quais são os custos envolvidos para adquirir uma unidade franqueada do Cartório Postal?

Para adquirir uma unidade franqueada do Cartório Postal é preciso considerar os seguintes números oferecidos:

Custos de instalação: R$ 30 mil;

Taxa de franquia: R$ 40 mil;

Necessidade de Capital de Giro: R$ 15 mil;

Espaço físico mínimo para a unidade: 40 m 2 ;

Necessidade de colaboradores: a partir de 4;

Custo de Publicidade: 10% sobre o faturamento bruto mensal;

Royalties: 5% do faturamento bruto mensal;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 60 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses.

Qual o suporte oferecido pela franquia Cartório Postal?

Entre as atividades de suporte prestadas pela Franquia Cartório postal tem-se:

Antes de tudo, a escolha do local e do ponto comercial para abrir a unidade franqueada

Logo após há o desenvolvimento do layout

Treinamentos e atualizações periódicas na prestação dos serviços

Assessoria nas questões relacionadas ao marketing e comunicação com campanhas publicitárias.

Como abrir uma franquia Cartório Postal?

Para abrir uma franquia Cartório Postal é preciso que o candidato siga os seguintes passos:

Primeiramente, acesse o site oficial da franquia e clique na aba “Seja um Franqueado”

Na sequência, clique na aba “Pré-Cadastro” e preencha os seus dados pessoais e profissionais e envie.

Aguarde a empresa entrar em contato, que irá enviar o Formulário de Inscrição para ser preenchido.

Logo após, é feita a análise do perfil do franqueado.

Se for aprovado, a franqueadora solicitará ao candidato a realização de uma entrevista pessoal em seu escritório. Neste momento, ela irá apresentar o modelo de negócio.

Por fim, se a negociação fluir positivamente, haverá o começo dos processos legais para abrir a franquia.

Agora que você já sabe qual é a principal franquia de cartório do Brasil, bem como, o que fazer para abrir a sua, considere os valores envolvidos e siga em diante.

Por fim, lembre que possuir uma franquia de cartório é de grande lucratividade, pois possui o diferencial de oferecer os seus serviços com praticidade e agilidade. Seja um franqueado Cartório Postal e comece a lucrar logo!

Com as informações obtidas no post de hoje, temos certeza que você esclareceu possíveis dúvidas e, por isso, agora será mais fácil ter sua própria empresa de cartórios!