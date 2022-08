Processo Seletivo 2023: IF Sudeste MG recebe pedidos de isenção de taxa de inscrição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Processo Seletivo 2023. De acordo com o cronograma, as solicitações poderão ser feitas até o dia 12 de setembro.

A gratuidade da taxa de inscrição pode ser solicitada online, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponibilizado no site do IF Sudeste MG. Além dos dados pessoais, os candidatos devem apresentar também o Histórico Escolar.

Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição os estudantes de baixa renda que são egressos de escolas da rede pública. A isenção vale para as modalidades de cursos Técnicos Integrados, de Graduação e de Pós-graduação.

De acordo com o IF Sudeste MG, não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação nos cursos técnicos PROEJA, concomitante/subsequente, subsequente e especialização técnica.

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção está prevista para o dia 22 de setembro, com interposição de recursos no período de 23 a 26 de setembro. Após a análise dos recursos, o Instituto deve publicar o resultado final das solicitações no dia 29 seguinte.

Sobre a seleção

O IF Sudeste MF ainda não publicou o edital de abertura com as datas do Processo Seletivo para ingresso em 2023. No entanto, o Instituto já informou que vai ofertar 4 mil vagas para 100 cursos técnicos de diversas áreas e modalidades.

A seleção visa o ingresso de novos alunos nas seguintes modalidades: Técnico Integrado, Técnico Concomitante/Subsequente, Técnico Proeja, Graduação, Pós-graduação e Especialização Técnica.

As vagas serão para cursos dos seguintes campi do Instituto: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá.

Veja mais detalhes no site do Instituto.

