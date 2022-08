Processo seletivo Faculdade Pitágoras: como funciona?

Processo seletivo Faculdade Pitágoras: todas as principais informações

A Faculdade Pitágoras, instituição de ensino superior privada, foi fundada no ano de 2000 e possui a sua principal sede na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

Atualmente, a Faculdade Pitágoras conta com mais de cinquenta unidades em todo o país e oferece vagas em seus muitos cursos diferentes.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da instituição? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir informações importantes sobre as formas de ingresso na Faculdade Pitágoras.

Faculdade Pitágoras: formas de ingresso

Para ingressar na Faculdade Pitágoras, o candidato deverá indicar no momento da inscrição uma das duas modalidades de vestibular oferecidas, o tradicional ou o online, ou se quer usar a nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para seu ingresso na instituição.

As maneiras de ingressar na Faculdade Pitágoras variam de acordo com as necessidades de seus candidatos, sendo que a mais conhecida é o vestibular tradicional, modalidade na qual o candidato realiza sua inscrição e acompanha o calendário das provas.

Faculdade Pitágoras: vestibular online

O vestibular online foi criado pela instituição no ano de 2018 para atender aos candidatos dos cursos oferecidos em modalidade EaD (educação a distância). Posteriormente, o vestibular online passou a ser uma possiblidade também para os candidatos aos cursos presenciais.

No vestibular online, logo após a realização da inscrição, o candidato recebe um link que permite o acesso ao exame. A prova poderá ser feita na mesma hora ou agendada para outro momento.

A prova é corrigida pela banca de examinadores da instituição e o candidato recebe os resultados de dois a quatro dias depois da realização do exame.

Faculdade Pitágoras: uso da nota do ENEM

Como foi mencionado, os candidatos podem também fazer uso das notas obtidos na prova do ENEM para ingressar na Faculdade Pitágoras.

Confira mais informações em: https://www.pitagoras.com.br/