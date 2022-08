Programa Castra Pet inclui mais cães e gatos de pessoas de baixa renda para esterilização em Penedo

Secom PMP

Nesta sexta-feira (12), aconteceu o cadastro para as 30 esterilização de cães e gatos em Penedo por meio do Programa Castra Pet, iniciativa do governo Ronaldo Lopes que beneficia tutores de baixa renda em Penedo.

As orientações importantes sobre o pré e pós operatório dos animais de estimação foram passadas durante palestra realizada na Casa de Aposentadoria.

“Esse programa é muito bom para as pessoas como a gente que tem muitos animais em casa. Recebemos todas as informações e cuidados que precisamos ter com nossos cães”, disse Rogério da Silva sobre o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Além disso, os tutores foram orientados sobre a leishmaniose, famosa doença conhecida como calazar.

A veterinária Dra Raíssa Salgueiro alertou para a importância de identificar os sintomas e chamar a Vigilância Sanitária para fazer o teste nos animais, assistência prestada por meio da SEMS Penedo.

“Hoje falamos sobre o calazar, que é outro programa que fazemos aqui no município. É uma doença passada de animais para seres humanos, então é questão de saúde pública. Para os cães não há cura, mas para os humanos tem e já tivemos casos positivos em pessoas aqui no município. Por isso, informar é uma forma de prevenir”, disse Raíssa Salgueiro.

Manter os cães com cóleras repelentes, manter o quintal sempre limpo ou usar plantas que tem características repelentes, como a citronela para manter o mosquito transmissor longe dos animais.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media da SEMS

Fotos Deywisson Duarte