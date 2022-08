Programa Reconstruir Penedo conclui recuperação da estrada para Marituba do Peixe

Trabalho dos governos municipal e estadual repara os danos causados pelas chuvas na cidade e na zona rural

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes visitou a comunidade Marituba do Peixe nesta quinta-feira, 11, povoado localizado na zona rural de Penedo cujo acesso foi bastante danificado pelas chuvas.

Acompanhado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa, e pelo vereador Derivan Thomaz, Ronaldo Lopes conferiu a conclusão de mais uma etapa do Programa Reconstruir Penedo.

Os serviços desenvolvidos com apoio do Governo de Alagoas em Penedo estão bastante avançados e já recuperam vias públicas da cidade e do campo, onde os acessos ficaram intransitáveis.

“Essa área sofreu uma erosão de grande proporção, em alguns trechos com profundidade de até 2 metros”, frisou o gestor penedense sobre a gravidade do problema e o empenho do Governador Paulo Dantas no socorro ao povo de Penedo.

Derivan Thomaz tem suas raízes familiares na Marituba, permanece conectado com a comunidade fortemente afetada. “A gente agradece pelo trabalho feito porque passamos por uma situação nunca vista em nosso povoado”, acrescenta o vereador sobre a ação que também será estendida para a comunidade vizinha e já executada em outras localidades.

Reconstruir Penedo

“Nós estamos terminando essa etapa na Marituba do Peixe e vamos iniciar a recuperação do acesso para Marituba de Cima”, informa Ronaldo Lopes sobre o plano de ações do Programa Reconstruir Penedo.

Os investimentos nas estradas vicinais da região inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) também incluem a manutenção do acesso para os povoados Capela, Riacho do Pedro, Murici, Marcação e Ponta da Várzea.

Texto Fernando Vinícius

Imagens Felipe Cavalcante