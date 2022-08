Programas Vida Nova melhoram qualidade de vida na periferia de Penedo

Vida Nova nas Grotas e Vida Nova na Sua Casa começam pelo Barro Vermelho

Secom PMP

Dois programas de amplo alcance social estão sendo realizados em Penedo, melhorando a qualidade vida de comunidades com grande número de famílias de baixa renda.

O trabalho desenvolvido em parceria com o Governo de Alagoas avança no bairro Santo Antônio, onde as obras do Vida Nova nas Grotas e do Vida Nova na Sua Casa estão sendo executadas.

A iniciativa dos governos municipal e estadual melhora a acessibilidade e a mobilidade em áreas de encosta, locais que estão ganhando escadarias, rampas, corrimões e drenagem.

O investimento em mobilidade urbana atende inicialmente a localidade Brasília, no Barro Vermelho, e será ampliado para outras áreas de Penedo, entre elas Castro Alves e Oiteiro.

Em paralelo com o Vida Nova nas Grotas, a parceria entre o governo Ronaldo Lopes e os governadores Renan Filho e Paulo Dantas viabiliza melhorias habitacionais por meio do Vida Nova em Sua Casa.

“Somente aqui na comunidade Brasília nós vamos beneficiar 65 imóveis com a construção de banheiros nas casas que não têm e reparos na estrutura da residência. Nós vamos melhorar a casa dessas pessoas, de outros bairros e alguns povoados”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes sobre o investimento que atenderá 300 unidades habitacionais.

Texto e fotos Fernando Vinícius

Vídeo Ricardo Alves