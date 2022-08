O Ministério de Minas e Energia (MME) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) firmaram convênio para investimentos de R$ 31,6 milhões no âmbito do Projeto de Assistência Técnica aos Setores de Energia e Mineral (Projeto Meta), de acordo com recente divulgação oficial.

Projeto Meta: ações no setor de energia elétrica

O montante deve ser aplicado em três projetos estruturantes para o setor de energia elétrica até 2025, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME).

Os resultados dos trabalhos permitirão ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) dar mais transparência e visibilidade aos serviços entregues à sociedade, aos agentes e às instituições do setor de energia, permitindo atuar de forma mais objetiva na busca de redução de custos e aumento dos benefícios, ressalta a divulgação oficial do Ministério de Minas e Energia (MME).

Evolução do SIN e do ONS

O primeiro projeto avaliará a evolução do Sistema Interligado Nacional (SIN) e a performance do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), contemplando aspectos como confiabilidade, resiliência, flexibilidade, sustentabilidade, acessibilidade e segurança.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), em outro projeto estruturante previsto no convênio, serão verificadas as possíveis influências das mudanças climáticas nos regimes de vazão, de precipitação e de outras variáveis meteorológicas, com impacto no SIN.

Também serão pesquisadas alterações nos padrões atmosféricos e possíveis influências. Além disso, será possível a construção de cenários de vazão, que servirão de subsídios para estudos de atendimento, de forma mais econômica, considerando tanto critérios da operação quanto da expansão das linhas de transmissão.

Investimento em energia renovável

A produção fotovoltaica, que já se constitui na terceira maior fonte no Brasil, possui incertezas associadas a fatores meteorológicos, causando inevitáveis desvios de previsão, o que traz ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a necessidade de prever maior reserva de potência para atender às variações de carga.

Tais circunstâncias aumentam o custo de operação, consequentemente, gerando mais encargos, refletindo em um possível custo maior ao consumidor, explica o Ministério de Minas e Energia (MME).

Avanço no setor de mineração

O Projeto Meta é fruto de acordo de empréstimo do Ministério de Minas e Energia (MME) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), num montante total de US$ 38 milhões em investimentos.

O objetivo do projeto é contribuir para ampliar e consolidar avanços nos setores de energia e mineração, dando apoio à competitividade e crescimento econômico sustentável do país, assim como à modernização institucional desses setores, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME).