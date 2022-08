PUC-Campinas recebe inscrições para o Vestibular 2023

O período de inscrição para o Vestibular 2023 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições poderão ser feitas até o dia 25 de outubro.

Conforme as orientações da PUC-Campinas, os interessados poderão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Além das informações pessoais, os candidatos deverão informar no momento da inscrição a opção de curso e a modalidade de seleção.

Segundo o Manual do Candidato, os valores da taxa de inscrição variam de acordo com o período da inscrição:

1º Período: 25/8 a 26/9 – R$96,00 (com 20% de desconto);

2º Período: 27/9 a 17/10 – R$108,00 (com 10% de desconto);

3º Período: 18/10 a 25/10 – R$120,00 (sem desconto).

Seleção

A classificação dos inscritos será feita através da aplicação de provas nos dias 4 e 5 de novembro. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir das 16h do dia 1º de novembro, data de divulgação do cartão de confirmação de inscrição.

No dia 4 (sexta-feira), das 13h às 18h, a PUC-Campinas aplicará a prova geral e a prova específica de Medicina. Na mesma data, das 13h às 17h, a instituição aplicará também a prova específica de Arquitetura e Urbanismo.

No dia 5 (sábado), das 14h às 17h, será aplicada a prova geral sobre assuntos do Ensino Médio para os candidatos de todos os cursos (com exceção dos que estiverem disputando as vagas de Medicina).

Vagas e resultados

A oferta total da PUC-Campinas é de 5.450 vagas em cursos de graduação de diversas áreas para ingresso no ano letivo de 2023. A publicação do resultado do processo seletivo está prevista para o dia 22 de novembro para os demais cursos, enquanto a lista de aprovados para o curso de Medicina será liberada em 15 de dezembro.

Veja detalhes no Manual do Candidato.

