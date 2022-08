Quais as franquias com menores taxas?

Investir em uma franquia com taxas menores é estratégia para começar a lucrar mais rápido, ou mesmo para quem quer começar no ramo e tem pouco dinheiro para o investimento inicial. Por isso que hoje, nós vamos indicar 4 boas opções de franquias com menores taxas.

Confira agora 4 boas opções de franquias com menores taxas

1ª Opção: Mr. Fit

A franquia foi criada na cidade de Paulínia, estado de São Paulo, em 2013, e teve expansão vertiginosa no ano de 2021, com a abertura de 190 unidades, sendo 186 utilizando o modelo home based.

Assim, totaliza mais de 480 unidades franqueadas no Brasil e em Portugal. Dessa forma, tornou-se a pioneira em alimentação saudável, sendo uma marca consolidada no mercado e com grande reconhecimento a nível nacional. A saber, a marca comercializa alimentos saudáveis congelados, sob a forma de pratos prontos, caldos, refeições, sucos e sobremesas.

Oferece ao franqueado 6 modelos de negócio com custos diferenciados de investimento e valores de retorno e faturamento:

Mr. Fit Home

Trabalha com a comercialização a partir de aplicativos e parcerias.

Primeiramente, um investimento inicial: a partir de R$ 6 mil

Em segundo lugar, há uma estimativa de retorno do investimento: entre 4 e 12 meses

Logo após, vem a estimativa de faturamento bruto mensal: entre R$ 2 mil e R$ 20 mil

Estimativa de lucro líquido médio: entre 20% e 30%.

Não há cobrança de royalties e fundo de propaganda.

Mr. Fit Delivery Tradicional

Comercializa pratos executivos, saladas, vitaminas, açaí, omeletes, wraps, saladas de frutas, sucos, burguer fit.

Primeiramente, um investimento inicial: a partir de R$ 58 mil, incluindo a taxa de franquia de R$ 5 mil

Logo após, há uma estimativa de retorno do investimento: entre 10 e 36 meses

Estimativa de faturamento bruto mensal: entre R$ 20 mil e R$ 40 mil

Estimativa de lucro líquido médio: entre 20% e 25%.

Royalties: R$ 1 mil no primeiro ano e 5% do faturamento bruto nos demais.

Necessidade de estoque inicial: R$ 5 mil

Não há cobrança de fundo de propaganda.

Além destas opções, a franqueadora ainda oferece outros modelos de negócio, com custos iniciais mais caros como: Mr Fit Quiosque, Mr Fit Shopping e Mr Fit Café.

2ª Opção de franquias com menores taxas: Conserta Express

Antes de tudo, saiba que a franquia teve início das atividades em 2007, oferecendo serviços profissionais de reparos residenciais, prediais e industriais. Os serviços ofertados envolvem os setores: elétricos, hidráulicos, pintura, alvenaria, instalações, ar-condicionado, aquecedor solar, jardinagem, segurança, entre outros.

Possui mais de 80 unidades, distribuídas em 13 estados brasileiros. Confira os números:

Investimento inicial: a partir de R$ 14 mil, incluindo a taxa de franquia

Estimativa de retorno do investimento: entre 6 e 12 meses

Estimativa de faturamento bruto mensal: entre R$ 6 mil e R$ 14 mil

Estimativa de lucro líquido médio: entre 25% e 45%.

Royalties: entre R$ 990 e R$ 1.405, dependendo do tamanho da cidade.

3ª Opção: É seguro

A franquia criada em Umuarama, estado do Paraná no ano de 2017, possui 220 unidades espalhadas pelo Brasil.

A rede oferece serviços de venda de seguros, planos odontológicos, consórcios, planos de saúde, planos assistenciais, financiamentos, planos de saúde pet, empréstimos consignados, capital de giro para empresas, máquinas de cartão, pagamento de boletos no cartão de crédito e telemedicina. Ao franqueado cabe prospectar clientes, vender produtos e realizar o pós-venda.

Confira os números:

Investimento inicial: a partir de R$ 16 mil (modelo home based) e R$ 30 mil (modelo loja física), incluindo a taxa de franquia

Estimativa de retorno do investimento: entre 6 e 12 meses

Estimativa de faturamento bruto mensal: entre R$ 120 mil após o 7º mês e R$ 180 mil (loja física)

Estimativa de lucro líquido médio: entre 15% e 20%.

Royalties: entre 10% a 25% sobre o faturamento mensal.

4ª Opção: RapidãoApp

A franquia oferece um aplicativo de delivery, contendo vários segmentos na plataforma, sendo específico para atendimento em pequenas e médias cidades brasileiras.

Funciona no modelo home based, contendo 248 unidades em todo o território brasileiro. O serviço do franqueado, é prospectar clientes para fazer parte da plataforma.

Confira os números:

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil, incluindo a taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro

Estimativa de retorno do investimento: entre 6 e 12 meses

Estimativa de faturamento bruto mensal: R$ 12 mil

Estimativa de lucro líquido médio: R$ 5.500

Royalties: 30% do faturamento mensal.

Por fim, agora que você já sabe as franquias que possuem menores taxas, tire da cabeça que é necessário realizar grandes investimentos para ser seu próprio chefe. Sendo assim, opte por uma franquia e já comece a ganhar!

Com as informações adquiridas no post de hoje, temos certeza que você conseguirá ter sua própria franquia pagando taxas menores!

Dessa forma, esperamos que as dicas e o conhecimento passado possam ser bastante úteis para lhe auxiliar e, assim, permitir que o trabalho seja feito da melhor forma!