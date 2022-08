Quais as melhores franquias de salgadinhos

Os salgados são uma ótima opção para fazer lanches entre as refeições: são práticos, baratos e muito gostosos. Assim, investir em uma franquia de salgados é um excelente mercado. Por isso que hoje, nós vamos indicar as melhores franquias de salgadinhos para abrir ainda este ano.

Além disso, não há como pensar em alguma comemoração na empresa, festas de aniversários, ou mesmo um encontro entre amigos sem a presença de salgadinhos como petiscos.

Melhores franquias de salgadinhos para abrir ainda este ano

10 Pastéis: prático e queridinho do público

A saber, a empresa surgiu em Curitiba, em 1961, iniciando com o negócio de franquias em 1996. Assim, oferece pastéis crocantes com os mais variados recheios. Está presente em 18 estados brasileiros com mais de 75 unidades franqueadas.

Considere os números apresentados pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 149 mil

Taxa de franquia: R$ 45 mil

Necessidade de Capital de Giro: R$ 25 mil

Royalties: 5% sobre o faturamento

Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento

Estimativa de retorno do investimento: 30 meses

Necessidade de funcionários: 5

Pizza Crek: ótima opção de franquias de salgadinho!

A franquia surgiu da ideia do pizzaiolo de fazer uma pizza em que não fosse necessário utilizar pratos para comer. Assim, o produto tem uma massa extremamente fina e crocante, tendo mais de 70 sabores de pizzas como recheio: doces, salgadas e light e são embaladas individualmente.

Este diferencial está no registro da marca realizado no INPI, e com cessão de direitos a partir das franquias.

Considere os números apresentados pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 179 mil

Taxa de franquia: R$ 45 mil

Estimativa de faturamento médio mensal: entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

Royalties: 5% sobre o faturamento

Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento

Estimativa de retorno do investimento: entre 18 e 36 meses

Necessidade de funcionários: 3

Casa da Empada

A franquia surgiu em 1987, no Rio de Janeiro, com a proposta de vender empadas com os mais diferentes recheios e temperos. Dessa forma, é a pioneira na produção de empadas a nível comercial, que ainda possui uma Central de Produção, que produz e distribui as empadas para todas as 24 unidades.

Assim, as empadas chegam prontas para irem para o forno e, assim, favorecendo o trabalho dos franqueados.

Considere os números apresentados pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 107 mil

Taxa de franquia: Não informado

Royalties: 5% sobre o faturamento

Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento

Estimativa de retorno do investimento: 24 meses

Necessidade de funcionários: 3

Cantinho da Coxinha

A franquia oferece coxinhas servidas em copos de 3 tamanhos: P, M, e G, além de box personalizados. Assim, entre as variedades de cozinhas servidas, tem-se: tradicional, com pimenta, com bacon, com pequi, de calabresa, bolinhas de queijo, quibe, croquete e churros.

Considere os números apresentados pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil, com taxa de franquia inclusa

Necessidade de Capital de Giro: R$ 25 mil

Royalties: 7% sobre o faturamento

Taxa de publicidade: 1,5% sobre o faturamento

Estimativa de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses

Necessidade de funcionários: 3

Tamanho da loja: entre 20 m2 e 40 m2.

Baff’s Salgaderia

A empresa está presente no mercado de salgados desde 1988, sendo criada com a intenção de produzir e comercializar pão de queijo e salgados. Em 2017, passou a operar como franquia e hoje conta com mais de 70 unidades, divididas entre: food bikes, quiosques e lanchonetes.

Oferece ao franqueado a comercialização de bebidas quentes, sucos naturais, coxinhas, x-baff’s, empadão, baff’s-burguer, pão de queijo, bauru, empada, esfiha, fogazza, pão de batata, croissant, folhados, bolinhas de queijo, bolinho de queijo, kibe frito, enroladinho de salsicha, pastéis, trouxinhas integrais, broas de milho, mini churros, bolos, bombas, tortas, sonhos, brigadeiros e sorvetes.

Sabendo disso, considere os números apresentados pela franqueadora:

Primeiro, o investimento inicial: a partir de R$ 110 mil

Em segundo lugar, a taxa de franquia: R$ 45 mil

Logo após, temos os royalties: 5% sobre o faturamento

Ainda, há uma taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento

Estimativa de retorno do investimento: 30 meses

Necessidade de funcionários: 4

Todas as opções de franquias citadas neste artigo, são certamente as melhores em cada um dos segmento de salgados.

Por fim, sabemos que é muito difícil escolher entre um ou outro salgado, tendo em vista a gostosura envolvida! Porém, vale a pena ficar em meio a estes petiscos durante a maior parte do seu dia.

Assim, escolha a franquia de salgadinhos que mais for de seu interesse e resista para não comer o estoque todo! Com certeza será mais fácil entrar no ramo de salgados e lanches saborosos após ter lido este post, não é mesmo? Por isso, esperamos que nossas informações possam auxiliar na sua escolha e facilitar o início dessa rotina empreendedora que lhe espera!

Boa sorte e boas vendas!