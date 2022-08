Infelizmente, às vezes colocamos em prática alguns hábitos que podem atrapalhar a produtividade e talvez nem nos damos conta disso. Afinal, são hábitos tão enraizados, que pode ser que os impactos negativos passem despercebidos.

Sendo assim, com o objetivo de lhe ajudar a compreender melhor esse cenário, elencamos alguns dos hábitos que podem resultar em uma baixa produtividade. Acompanhe, faça a sua autoanálise e bom desenvolvimento para você!

Quais hábitos que podem atrapalhar a produtividade?

São diversos os hábitos que podem atrapalhar a produtividade. Alguns são mais sutis, outros até percebemos que estamos cometendo. Veja alguns deles e comece a analisar a sua rotina:

1. Falta de rotina de sono ou sono insuficiente

Cuidar do sono e do descanso é de suma importância. Sem um sono de qualidade, podemos ter problemas de saúde física e mental. A tendência é que a disposição diminua, a memória sofra impactos e até mesmo a concentração não seja das melhores. Portanto, não ter uma rotina de sono ou dormir muito pouco pode atrapalhar o seu desempenho nos estudos e/ou no trabalho.

E o mesmo vale para as pequenas pausas ao longo do dia: se você tenta trabalhar sem parar, o tempo todo, pode ser que o seu cérebro fique saturado, você fique irritado e o desempenho no trabalho diminua.

2. Interrupções desnecessários

Aquelas interrupções desnecessárias, como por exemplo, checar as redes sociais ou tentar ouvir a conversa do colega de trabalho, são hábitos que podem atrapalhar a produtividade. Se você costuma se distrair facilmente, sempre interrompendo o fluxo de pensamento, cuidado! Esse tipo de postura resulta em uma diminuição dos resultados, afinal, se o seu pensamento for sempre interrompido, como será possível manter o desenvolvimento de um fluxo de ideias?

3. Procrastinação

A procrastinação é muito ruim, e isso não é novidade. Porém, será que você tem procrastinado e talvez nem tenha se dado conta? Analise isso com cuidado. Pois, muitas vezes, nosso rendimento cai e nem percebemos que procrastinamos deixando algumas tarefas “bobas” para depois, transformando-as em algo mais demorado do que o normal.

4. Falta de método/lista de tarefas

Não ter lista de tarefas, esquecer-se de elencar as prioridades e não possuir nenhum método para trabalhos repetitivos, são hábitos que podem atrapalhar a produtividade. Afinal, é como se cada dia fosse completamente novo e você tivesse que “reinventar a roda”, a todo momento.

Portanto, comece a pensar em estratégias de otimização de tempo, gestão de tarefas e faça o alinhamento das suas prioridades diárias, semanais e mensais.

5. Tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo

Tentar ser multitarefas também é um grande erro. Isso porque o nosso cérebro não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, ao menos não de maneira total e bem-sucedida. Isto é, você até pode achar que faz duas coisas ao mesmo tempo, mas a verdade é que você poderia ter um desempenho ainda maior em cada atividade se elas fossem feitas uma de cada vez.

Faça o teste e comece a mensurar os resultados que você pode atingir ao fazer uma tarefa por vez, sem sobrecarregar a mente, distrair-se com algo desnecessário, etc. 😉