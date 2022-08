Quais os dois tipos de motivação no trabalho?

Sabemos que existem alguns tipos de motivação no trabalho que podem impactar a nossa performance e disposição no dia a dia. Assim sendo, conhecer um pouco mais sobre algumas dessas motivações pode ser um bom caminho para lidar com as adversidades da vida profissional.

Pensando nisso, trouxemos algumas considerações sobre dois tipos de motivação para que você possa saber mais. Confira e entenda!

Conheça dois tipos de motivação no trabalho

Neste texto, focamos em dois dos tipos de motivação no trabalho que podemos encontrar em nossa rotina cotidiana. Essas motivações podem ser desenvolvidas de forma gradativa e evolutiva, sempre respeitando as suas descobertas, seus limites, etc. Conheça um pouco mais sobre elas:

Motivação intrínseca

Intrínseco é aquilo que vem de dentro. Neste caso, trata-se de um tipo de motivação que vem de dentro da pessoa. Isto é, diz respeito à força que ela possui, a determinação que é capaz de encontrar dentro de si mesma, e assim por diante.

É aquele tipo de motivação que surge quando dizemos, para nós mesmos, que “nós conseguimos”. É quando sentimos uma inspiração que vem de dentro do nosso “coração”, que nos ajuda a dar os passos que precisam ser dados, visando o nosso próprio crescimento.

Esse tipo de motivação, normalmente, não tem relação direta com intervenções externas. Ela está mais envolvida com a nossa capacidade de resiliência e de enxergar motivos, internos, para seguir adiante nas mais diversas situações.

Motivação extrínseca

A motivação extrínseca, por sua vez, tem relação com tudo que pode motivar, mas que acontece no campo externo. Isto é, não vem de dentro do indivíduo, mas sim, trata-se de uma resposta a algo que acontece “fora”.

Por exemplo, quando estudamos muito apenas para atingir uma nota melhor na prova, estamos diante de uma motivação extrínseca – pois há uma recompensa externa que nos impulsiona a ir adiante.

No trabalho, o salário pode ser visto como uma motivação extrínseca. Inclusive, as punições também podem ser vistas como uma espécie de motivação, mesmo que seja negativa.

Portanto, resumidamente: a motivação intrínseca vem de dentro e tem relação com os desejos e inspirações internas da pessoa; enquanto a motivação extrínseca relaciona-se com o mundo externo, como por exemplo, com recompensas e punições.

Qual o melhor tipo de motivação?

Na realidade, não existe uma melhor ou pior quando pensamos nos tipos de motivação no trabalho. O que existem são motivações diferentes. Em alguns momentos de nossas vidas, podemos encontrar mais força nas motivações extrínsecas, enquanto em outras fases podemos encontrar mais força nas motivações intrínsecas.

Ambos os casos são importantes e podem nos ajudar a lidar com desafios, procrastinação, preguiça, falta de foco, etc.

Portanto, não devemos tentar eleger a melhor opção entre os tipos de motivação no trabalho. Devemos, na realidade, buscar formas que nos auxiliem a manter a motivação diante das adversidades – sempre respeitando nossos limites e buscando suporte psicológico quando necessário.

Para finalizar, questionamos: Qual tipo de motivação você percebe que é mais frequente na sua vida?