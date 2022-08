Quais são as formas de ingresso na Unileão?

Unileão: descubra as principais formas de ingresso

O Unileão, Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará.

Por causa do grande número de cursos de graduação oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos estudantes brasileiros.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da Unileão? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na instituição.

Unileão: como funciona o vestibular?

Neste momento, a universidade ainda não disponibilizou o edital do chamado “megavestibular” para ingresso no próximo processo seletivo.

Enquanto o edital não é disponibilizado, vamos verificar quais são as outras formas de ingresso na universidade.

Unileão: uso da nota do ENEM

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das formas de ingresso que mais tem se popularizado entre os estudantes e consiste no uso das notas obtidas nas provas do exame como critério de avaliação, seleção e escolha dos futuros alunos da instituição.

As inscrições para o ingresso no segundo semestre de 2022 permanecerão abertas até o dia 10 de setembro de 2022 e poderão ser feitas no próprio site da Unileão. Os candidatos não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição.

Como se sabe, o ingresso dentro dessa modalidade tem que respeitar as regras algumas regras, como não ter tirado nota igual a zero em nenhuma das provas e também ter conseguido uma nota mínima de 200 pontos na prova de redação.

As notas obtidas nas edições do ENEM de 2010 até o ano de 2021 poderão ser usadas para avaliação. Ao informar as notas no momento da inscrição, imediatamente o candidato receberá o resultado. Posteriormente, ao efetuar a matrícula, o candidato deverá comprovar suas notas por meio de documentação original.

Unileão: vestibular digital

As inscrições para o vestibular digital da Unileão permanecerão abertas até o dia 10 de setembro de 2022 e deverão ser feitas no site da universidade ou de forma presencial nos núcleos de atendimento da entidade. Os candidatos não precisam pagar nenhum tipo de taxa para participar dessa modalidade de ingresso.