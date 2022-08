Quais são as formas de ingresso na UPF?

Formas de ingresso na UPF: descubra quais são elas!

A UPF, Universidade de Passo Fundo, é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada no ano 1968 e que tem sua sede na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul.

Devido ao número de cursos de graduação e de oportunidades de bolsas de estudo oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja o objetivo de muitos vestibulandos.

Ficou interessado e quer saber mais sobre as formas de ingresso na UPF? Então continue lendo para descobrir como o vestibular da instituição funciona!

UPF: vestibular tradicional

Das diversas formas de ingresso na UPF, provavelmente o Vestibular Tradicional é a mais conhecida delas. O vestibular é aplicado duas vezes ao ano, um vestibular de inverno e um vestibular de verão, cada um seu próprio edital, data de inscrição, forma de seleção e cursos.

Destaque especial é dado ao curso de Medicina que tem um edital completamente distinto daquele dos demais cursos. O edital apresenta número de vagas ofertadas em cada uma das edições, cronograma que será seguido pelos candidatos no decorrer do vestibular e informações detalhadas sobre a seleção.

UPF: uso da nota do ENEM

O ingresso por meio da notas obtidas no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma modalidade de ingresso adotada pela UPF para a seleção e classificação de seus futuros alunos. Os critérios de seleção devem ser consulados em cada edital.

UPF: transferência externa

A transferência externa é uma modalidade de ingresso para aqueles que já estão frequentando uma instituição de ensino de nível superior e querem solicitar transferência para a UPF.

A universidade oferece descontos especiais para os alunos que ingressarem por meio do processo de transferência externa. Você pode conferir mais informações sobre essa modalidade no site oficial da Universidade de Passo Fundo. Acesse: https://www.upf.br/ingresso/ingressoespecial/transferencia