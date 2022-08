Quais são as principais formas de ingresso na FACCAT? Descubra!

FACCAT: conheça as principais formas de ingresso na faculdade

A FACCAT, Faculdades Integradas de Taquara, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Taquara, no estado do Rio Grande do Sul.

Atualmente, o centro universitário oferece 10 cursos de graduação e 8 de pós-graduação. Devido ao grande número de cursos e oportunidades oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos estudantes.

Quer descobrir mais sobre as formas de ingresso FACCAT? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre o funcionamento da seleção de futuros alunos realizada pela faculdade.

FACCAT: vestibulares

A FACCAT promove dois vestibulares anualmente. O chamado “vestibular de inverno” é um deles e acontece entre os meses de maio e junho. O “vestibular de verão”, por sua vez, é realizado entre os meses de setembro e dezembro.

Podemos dizer que o vestibular é a principal forma de ingresso na faculdade, apesar de não ser a única.

Ainda, vale ressaltar que no caso de as vagas não serem preenchidas em sua totalidade por meio dos vestibulares, elas passarão a ser disponibilizadas em um vestibular especial que costuma ocorrer nos meses de janeiro ou fevereiro do ano seguinte.

FACCAT: uso da nota do ENEM

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também é usado pela FACCAT para selecionar os seus futuros alunos com a condição de que hajam vagas remanescentes do exame vestibular.

Para esse tipo de ingresso na faculdade, determinadas regras devem ser seguidas e entre elas. Dentre elas, podemos destacar a que impede o candidato que tirou zero na redação de participar do processo seletivo por meio da nota do ENEM.

FACCAT: transferência externa

Essa modalidade de ingresso prevê o acesso de candidatos que já estão estudando em uma instituição de ensino superior à FACAT. Aqueles que participarem do processo por transferência externa não precisam realizar nenhum tipo de vestibular.