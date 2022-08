Quais são os critérios para o Auxílio Taxista 2022?

Hoje trouxemos informações para que você saiba quais os critérios para o Auxílio Taxista 2022.

O Governo Federal implementou esse novo benefício social para os trabalhadores de táxi em todo Brasil. Dessa forma, visando auxiliar esses profissionais por conta do aumento recente no preço da gasolina.

Para você que ainda não está familiarizado com o programa, e quer saber mais sobre o assunto, sugerimos que continue por aqui. Além disso, saiba mais detalhes sobre esse assunto tão comentado nos últimos dias.

O que é o Auxílio Taxista 2022

Como já vimos acima, o Bem taxista ou Auxílio Taxista 2022, é um programa criado com o intuito de diminuir os impactos das altas constantes e expressivas que a gasolina sofreu nos últimos meses. Consequentemente, gerou prejuízos e redução de ganhos dos taxistas brasileiros.

Ele será pago até dezembro deste ano. Ademais, pretende beneficiar mais 330 mil taxistas de todos os municípios brasileiros.

Quanto o Auxílio Taxista 2022 irá pagar?

Segundo o Ministério da Cidadania, o Auxílio Taxista 2022 deverá pagar parcelas de mil reais para todos os taxistas cadastrados no programa até dezembro deste ano.

No entanto, se o número de profissionais cadastrados ultrapassar os 333 mil, o valor das parcelas será diminuído posteriormente. Uma vez que o orçamento máximo do benefício para 2022 é de 2 bilhões de reais.

No início desta semana, os profissionais já receberam as 2 primeiras parcelas do benefício. Dessa forma, 2 mil reais foram depositados na poupança social digital de cada um, de forma automática.

Como se cadastrar no Auxílio Taxista 2022

Muitos taxistas estão buscando meios para realizar seu cadastro no programa, no entanto isso não é possível.

O Ministério da Cidadania estipulou que esse cadastro é de total responsabilidade das prefeituras. Portanto, deve ser feito por cada município de forma individual.

Dessa forma, não é necessário que os profissionais que trabalham com táxi tomem qualquer atitude para fazer parte do programa.

Como o Auxílio Taxista 2022 será pago aos trabalhadores

O órgão responsável pela distribuição das parcelas devidas é a Caixa Econômica Federal.

Dessa forma, será a instituição que deverá depositar mensalmente os valores para todos os taxistas inscritos pelas prefeituras.

O pagamento deverá ser feito por meio da poupança social digital. Aliás, este recurso tem criação automática. A propósito isso ocorre, pois há o vínculo do CPF de cada beneficiário do programa.

Então, para transferir, sacar ou pagar contas com esse dinheiro, o taxista precisará baixar o aplicativo Caixa Tem. Este app foi criado pelo Governo Federal, em parceria com a Caixa, ainda na época do Auxílio Emergencial, no início de 2020.

Para ter acesso, é só fazer o download na loja de aplicativos do smartphone. Em seguida, realizar o cadastro com CPF, e-mail, senha e data de nascimento do titular.

Depois de acessar o app, é necessário fazer o desbloqueio de primeiro acesso. Esta etapa será feita através de uma mensagem de texto, com um código de 6 dígitos, enviado para o telefone utilizado no cadastro da conta.

Após o desbloqueio, é possível transferir o saldo para outras contas, pagar boletos e diversas outras funcionalidades que o aplicativo oferece.

Quais os critérios para receber o Auxílio Taxista 2022

Já sabemos que o cadastro no Auxílio Taxista 2022 deve ser feito pelas prefeituras de cada município.

E para que esse cadastro seja realizado, e o profissional se eleja ao programa, alguns critérios devem ser cumpridos, são eles:

Ter Carteira Nacional de Habilitação válida e atualizada para 2022;

Possuir alvará para prestação de serviços como taxistas, válido e vigente até o dia 31 de maio de 2022.

Cumprindo essas duas exigências, o profissional já poderá ser inscrito pela prefeitura da cidade onde trabalha. Então, receber as parcelas do auxílio até dezembro.

Como saber se estou inscrito no Auxílio Taxista 2022

Como dito anteriormente, não é necessário que o profissional tome nenhuma atitude para fazer parte do Auxílio Taxista 2022 para saber se está apto. Assim como para saber se foi inscrito no programa. Na verdade, a única ação necessária é se encaminhar até a prefeitura da cidade onde atua para obter mais informações.

O prazo máximo para que as prefeituras realizem essa inscrição é o dia 5 de setembro. Portanto, o ideal é ir até o órgão para averiguar sua situação atual. Ainda mais, caso haja alguma divergência ou seus dados estejam desatualizados.

Pois, assim é possível tomar as medidas necessárias para que você não fique de fora do programa.

Agora que você já sabe quais os critérios para o Auxílio Taxista 2022, vá até a prefeitura de sua cidade e veja se está tudo certo. Assim não perderá a chance de participar do programa!