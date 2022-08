Muitas pessoas estão se perguntando quando inicia o pagamento do Auxílio Brasil em setembro.

Pois, após o Governo Federal adiantar os pagamentos do mês de agosto, a dúvida que fica é, se essa prática será adotada também para os próximos depósitos.

Por isso, para ajudar quem recebe o benefício, e também está com essa dúvida, separamos algumas informações sobre o calendário de pagamentos. Além disso, visamos trazer algumas informações para quem ainda não está por dentro do novo benefício social.

Aliás, este que tem o intuito de ajudar a população mais pobre do país. Então, para saber mais, não deixe de ler até o final. Portanto, fique por dentro deste assunto tão importante para quem tem direito a esses valores.

O que é o Auxílio Brasil

O novo programa social do Governo Federal é destinado à população mais pobre do país. Além disso, promete substituir o antigo Bolsa Família criado pela gestão anterior em meados de 2003.

A ideia primária do Governo quando implementou o Auxílio Brasil era realizar o pagamento de 400 reais por mês para os cidadãos que se enquadrassem nas exigências para recebimento.

Atualmente, os beneficiários do programa estão recebendo parcelas de 600 reais, em caráter temporário, que vão até dezembro de 2022. Então, saiba que a partir de janeiro do ano que vem, voltará aos patamares iniciais, de 400 reais.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Como já vimos, o programa tem como principal objetivo auxiliar a faixa mais pobre da população brasileira. Dessa forma, as rendas declaradas para entrar no Auxílio Brasil devem ser:

Pessoas com renda de até 105 reais per capita, por mês, ou seja, famílias que se encaixam na extrema pobreza;

Renda mensal de até 210 reais mensais per capita, desde que tenha menores de idade, negros, PCD ou gestantes no grupo familiar.

Além da faixa de renda, a família deve estar ter cadastro no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal para que possam se beneficiar do Auxílio Brasil. Ademais, os dados cadastrais devem ser atuais a pelo menos 2 anos.

Como foi feito o pagamento do Auxílio Brasil em agosto

O pagamento do Auxílio Brasil segue um calendário estipulado pelo Ministério da Cidadania no começo deste ano. Sendo assim, o critério principal para estabelecer a data de cada recebimento é o dígito final no NIS, Número de Inscrição Social, de cada beneficiário.

O calendário de agosto ficou da seguinte forma:

9 de agosto: NIS final 1;

10 de agosto: NIS final 2;

11 de agosto: NIS final 3;

12 de agosto: NIS final 4;

15 de agosto: NIS final 5;

16 de agosto: NIS final 6;

17 de agosto: NIS final 7;

18 de agosto: NIS final 8;

19 de agosto: NIS final 9;

22 de agosto: final NIS 0.

Dessa forma, até o dia 22 deste mês, todos os beneficiários já receberam suas parcelas. Além disso, vale ressaltar que o calendário de agosto foi adiantado. Portanto, gerou dúvidas a respeito dos pagamentos do próximo mês.

Quando inicia o pagamento do Auxílio Brasil em setembro?

As informações divulgadas até o momento é que a data para início dos pagamentos de setembro é o dia 19.

No entanto, após a antecipação dos depósitos do mês de agosto, é possível que essa data também seja antecipada. De qualquer modo, ainda não há nenhuma confirmação por parte do Governo Federal ou do Ministério da Cidadania a respeito desse assunto.

Logo, só resta esperar para saber quando acontecerá a divulgação do calendário de pagamento do próximo mês.

Calendário de pagamentos de setembro

Como vimos anteriormente, os pagamentos do mês de agosto foram feitos de forma adiantada. Assim, consequentemente gerou dúvidas aos beneficiários do programa, se isso ocorreria também em setembro.

Até o momento, o calendário divulgado para o próximo mês é o seguinte. Confira na sua carteira de trabalho, o último dígito.

Final do NIS 1: Pagamento dia 19 de setembro;

Final do NIS 2: Pagamento dia 20 de setembro;

Final do NIS 3: Pagamento dia 21 de setembro;

Final do NIS 4: Pagamento dia 22 de setembro;

Final do NIS 5: Pagamento dia 23 de setembro;

Final do NIS 6: Pagamento dia 26 de setembro;

Final do NIS 7: Pagamento dia 27 de setembro;

Final do NIS 8: Pagamento dia 28 de setembro;

Final do NIS 9: Pagamento dia 29 de setembro;

Final do NIS 0: Pagamento dia 30 de setembro.

Por último, fique de olho nas próximas notícias, para saber se seu pagamento também será feito de forma adiantada pela Caixa Econômica Federal.