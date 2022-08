quando o programa do Governo será retomado?

O Governo Federal já realizou os depósitos dos últimos saldos do programa vale-gás nacional deste mês de agosto. As liberações estavam sendo feitas desde o último dia 9. Cada família recebeu um patamar unitário de R$ 110, que representa mais de 100% de aumento em relação aos repasses de junho.

O vale-gás nacional é um programa de caráter bimestral, ou seja, os pagamentos acontecem sempre a cada dois meses. Assim, o próximo repasse do benefício está marcado apenas para o mês de outubro deste ano. Logo depois, o Governo ainda pretende realizar liberações no mês de dezembro de 2022.

O valor que será pago no mês de outubro ainda não foi oficialmente definido. Em regra geral, o poder executivo é obrigado a repassar 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg. Quem define o patamar é a Agência Nacional de Petróleo (ANP). Será preciso esperar mais alguns dias pela definição da quantia.

Também não é possível dizer quantas pessoas poderão receber o dinheiro do benefício. Informações de bastidores dão conta de que o mais provável é que a partir de outubro os números sigam quase inalterados em relação ao que se viu em agosto. Dessa forma, pouco mais de 5 milhões de brasileiros receberiam valores que girariam em torno dos R$ 100.

Embora ainda não tenha definido tais pontos, o Ministério da Cidadania já crava que não existirá nenhum tipo de inscrição direta para entrada no vale-gás nacional. Caso o cidadão queira entrar nos pagamentos de outubro, basta se manter dentro das regras de entrada e esperar pelo processo de seleção do Ministério da Cidadania.

As regras de entrada no vale-gás

Neste mês de agosto, os pagamentos do vale-gás nacional já estão sendo impactados pela aprovação da PEC dos Benefícios. O documento possibilitou o aumento no valor do programa de R$ 53 em junho, para R$ 110 em agosto.

De todo modo, mesmo após a aprovação da PEC, as regras de entrada no programa seguem as mesmas. Para ter direito ao vale-gás nacional, é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606.

Além disso, para ter direito ao programa também é necessário ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico, ou ao menos no Benefício de Prestação Continuada(BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mulheres que estão sob medidas protetivas depois de sofrerem violência doméstica também podem receber.

Entretanto, é importante lembrar que ter direito ao vale-gás nacional não significa dizer que o cidadão vai receber o benefício automaticamente. Como dito, é necessário aguardar até que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome.

Calendário de agosto

Neste segundo semestre, segue valendo a ideia de que o vale-gás usa basicamente o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Abaixo você pode ver a disposição das datas dos pagamentos que foram concluídos.

9 de agosto: Usuários com NIS final 1 (já pago)

10 de agosto: Usuários com NIS final 2 (já pago)

11 de agosto: Usuários com NIS final 3 (já pago)

12 de agosto: Usuários com NIS final 4 (já pago)

15 de agosto: Usuários com NIS final 5 (já pago)

16 de agosto: Usuários com NIS final 6 (já pago)

17 de agosto: Usuários com NIS final 7 (já pago)

18 de agosto: Usuários com NIS final 8 (já pago)

19 de agosto: Usuários com NIS final 9 (já pago)

22 de agosto: Usuários com NIS final 0 (já pago)

Consulta ao Vale-Gás

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).