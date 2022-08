quanto tempo tenho para movimentar?

Motoristas de caminhão que receberam o Pix Caminhoneiro do Governo Federal nesta terça-feira (9), têm um prazo de 90 dias, ou seja, três meses para movimentar o dinheiro do depósito. Lembrando que os pagamentos foram feitos na conta poupança social digital, e quem ainda não tinha uma, ganhou um perfil gratuitamente.

Caso o motorista não faça uma movimentação do dinheiro dentro do prazo de 30 dias, ele poderá perder o benefício, já que o saldo voltaria para os cofres públicos. É importante não confundir os termos. A regra de prazo para a movimentação não implica dizer que o cidadão precisa gastar todo o montante de uma só vez dentro dos 90 dias, mas ele precisa fazer algum uso da quantia.

Como dito, a movimentação do dinheiro acontece através da conta poupança social digital, que é mais conhecida popularmente como Caixa Tem. O app já faz parte do roteiro de repasses de programas como o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional. Pelo aplicativo, é possível pagar contas e até mesmo fazer algumas transferências.

O cidadão também pode optar por sacar o dinheiro ou parte dele, já que esta ação também conta como uma movimentação. Para tanto, não é necessário ter um cartão físico. Basta usar o app do Caixa Tem para gerar um código para saque e usar a numeração em um caixa eletrônico, casa lotérica, ou mesmo em um correspondente do Caixa Aqui.

Inicialmente, o Governo Federal anunciou que quase 900 mil caminhoneiros poderiam receber o dinheiro do projeto em questão. Entretanto, informações de bastidores da emissora CNN Brasil apontam que a Dataprev fez um pente fino nos dados, e agora permite que os repasses aconteçam apenas para pouco mais de 190 mil pessoas.

Pagamento duplo

O Governo Federal já confirmou o calendário completo dos pagamentos do Pix Caminhoneiro não apenas para este mês de agosto, mas também para todo o ano de 2022. Veja abaixo detalhamento das datas do benefício:

1ª Parcela: 9 de agosto;

2ª Parcela: 9 de agosto;

3ª Parcela: 24 de setembro;

4ª Parcela: 22 de outubro;

5ª Parcela: 26 de novembro;

6ª Parcela: 17 de dezembro.

Note que as duas primeiras parcelas estão sendo pagas de maneira conjunta neste mês de agosto. O repasse dobrado acontece porque o Governo Federal não realizou nenhum tipo de liberação no mês de julho deste ano.

Além do Pix Caminhoneiro

Também nesta terça-feira (9), o Governo Federal iniciou os pagamentos de mais uma rodada do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, pouco mais de 20 milhões de pessoas estão recebendo saldos mínimos de R$ 600.

Além disso, o Governo Federal também começa nesta terça-feira (9) os pagamentos de mais uma rodada do vale-gás nacional. Neste mês de agosto, os repasses do benefícios são de R$ 110 para pouco mais de 5,6 milhões de brasileiros.

O Governo também pretende iniciar os pagamentos do auxílio-taxista. O projeto social começará a fazer os seus repasses no próximo dia 16 de agosto. O número de usuários e o valor das liberações ainda não foram oficialmente divulgados.