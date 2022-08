quem ainda não entrou, terá novas chances?

Mais de 245 mil taxistas de todo o país já começaram a receber o auxílio-taxista desde o último dia 16 de setembro. Nesta terça-feira (30), uma segunda leva de motoristas entrou para o programa. Quem ainda não faz parte de nenhum dos grupos quer saber: afinal de contas, novas inserções serão feitas durante o ano?

De acordo com o Ministério do Trabalho, a resposta é sim. Entretanto, é necessário ponderar que as chances de entrada não são tão altas como acontece em outros projetos sociais como o Auxílio Brasil, por exemplo. No caso do benefício para taxistas, o processo de seleção ocorre conforme a lógica da cada município.

Entenda a situação

Vamos voltar ao começo da história, para entender todo o procedimento. Inicialmente, o Governo Federal decidiu não abrir nenhuma inscrição para entrada no programa. A ideia geral era selecionar os taxistas por meio de uma base de dados já existente. Qual era o problema? A União não possuía esta base de informações.

Neste sentido, o Governo decidiu pedir para que as prefeituras enviassem as informações dos seus taxistas. No primeiro prazo, mais de 245 mil motoristas foram selecionados. De toda forma, alguns prefeitos disseram que não conseguiram enviar as informações dentro do prazo. Assim, o Governo decidiu abrir uma segundo janela.

Este segundo intervalo de envio também já chegou ao fim, e os motoristas da segunda rodada já podem receber o benefício nesta terça-feira (30). Algumas prefeituras disseram que não conseguiram enviar os dados novamente. Assim, o Governo decidiu abrir um terceiro prazo para envio dos dados dos trabalhadores.

Então ainda posso ser selecionado?

De acordo com o Ministério do Trabalho, o taxista que ainda não entrou para o programa social, ainda pode ser selecionado desde que resida em uma cidade que está enviando as suas informações apenas nesta terceira janela de seleção.

O novo prazo para o envio dos dados vai até o próximo dia 11 de setembro. De toda forma, a pasta já adiantou que poderá prorrogar o esquema mais uma vez. Note que quem mora em um município que já enviou os dados em uma das duas primeiras rodadas, já sabe se pode receber ou não.

Do mesmo modo, quem for selecionado apenas na terceira janela, não terá a oportunidade de receber os valores retroativos. O Ministério explica que eles só receberão o benefício a partir da terceira rodada, que está marcada para o dia 24 de setembro.

O auxílio-taxista

O Auxílio-taxista é um programa social de autoria do Governo Federal, que foi aprovado pelo Congresso Nacional ainda no último mês de julho. O projeto é parte integrante da chamada PEC dos Benefícios, que liberou R$ 41 bilhões para a União.

Qualquer cidadão pode conferir se faz parte da folha de pagamentos do auxílio consultando as suas informações oficiais no app do Caixa Tem. Também através do aplicativo, é possível movimentar a quantia do benefício.

O valor mensal do auxílio-taxista é de R$ 1 mil. Contudo, a primeira liberação conta com um repasse duplicado, já que o Governo Federal decidiu pagar os valores de julho e de agosto ao mesmo tempo. A partir de setembro, as liberações voltam ao patamar regular.