Você sabe quem ainda pode fazer o saque emergencial do FGTS? Se não, você veio ao lugar certo.

O Governo Federal anunciou em abril que os trabalhadores poderiam realizar o saque do FGTS de maneira extraordinária. Sendo assim, os saques seguirão um calendário, estipulado pelo Ministério da Economia.

Para saber como funciona, todas as regras e quem pode realizar o saque, fique com a gente até o final e fique por dentro deste assunto.

O que é o Saque Emergencial do FGTS?

Lançado pelo governo atual em abril deste ano, o saque emergencial do FGTS foi baseado de acordo com a data de nascimento de cada trabalhador.Portanto, foi estabelecido o limite de mil reais por cada conta, que deve se dar da soma de todos os valores disponíveis no FGTS.

Para quem não cadastrou uma conta bancária para receber os créditos do benefício, a Caixa Econômica Federal criou automaticamente uma poupança social digital, a Caixa Tem, em nome do beneficiário. Dessa forma, será nessa fala que os valores disponíveis serão creditados de acordo com o calendário.

Aliás, a criação do programa ocorreu para injetar dinheiro na economia de maneira mais rápida. Sendo assim, utilizando as quantias que ficam paradas nas contas dos trabalhadores.

Quem solicitou empréstimo com garantia do FGTS, os saldos serão bloqueados para sanar essa dívida. Portanto, não entraram na soma dos valores disponíveis para o saque emergencial.

Quem tem direito?

Para ter acesso aos valores do saque emergencial, não é necessário que o trabalhador faça qualquer esforço. Pois, como foi dito os valores serão creditados de forma automática. Novamente, de acordo com a quantia disponível nas contas do FGTS de cada trabalhador e de seu mês de aniversário.

Logo se você possui mais de uma conta no FGTS, isso não irá alterar o número de saques que você poderá realizar. Uma vez que o governo estipulou que independentemente do número de contas e do valor disponível, cada trabalhador terá direito a um saque com limite de mil reais.

Como fazer o saque Emergencial do FGTS

Para receber os valores disponíveis diretamente em sua conta bancária, mesmo que seja em outras instituições que não a Caixa Econômica, basta acessar o aplicativo FGTS. Em seguida, adicionar o número da agência e da conta em seu nome.

Se você possui conta no Caixa Tem, não é necessário realizar nenhum procedimento. Na verdade, basta aguardar a data prevista para que o dinheiro caia automaticamente e fique disponível para saque, pix e pagamento de contas.

Quem ainda pode fazer o saque emergencial do FGTS?

Os pagamentos dos valores disponíveis começaram no dia 20 de Abril de 2022 para os trabalhadores nascidos em Janeiro. O calendário seguiu assim até o dia 15 de junho, quando os nascidos em dezembro receberam sua parcela.

Ou seja, a partir dessa data, o calendário se deu por encerrado e todos os trabalhadores tiveram sua chance de realizar o saque. Então, se você perdeu a data e não conseguiu retirar o benefício, é possível que ele tenha sido creditado em sua conta poupança social.

Pois, como vimos anteriormente, os beneficiários que teriam direito aos valores não necessariamente precisariam se encaminhar até uma agência da Caixa. Por isso, acesse o aplicativo Caixa Tem e confira se o valor já está disponível.

Como acessar o Caixa Tem?

Para acessar o aplicativo lançado pela Caixa em parceria com o governo federal em 2020 para recebimento do Auxílio Emergencial, basta acessar sua loja de aplicativos e buscar por Caixa Tem.

Em seguida, faça o download e instale o aplicativo. Logo após, é só colocar seus dados e criar uma senha. Ao entrar, será necessário realizar o desbloqueio de primeiro acesso, feito através de um código, que você irá receber em seu telefone.

Após realizar o desbloqueio já será possível conferir o saldo. Dessa forma, será mais fácil para ver se o valor do saque emergencial do FGTS está disponível. Se sim, você já poderá realizar o Pix para outra conta, pagar boletos e diversos outros serviços. Caso tenha algum problema, vá até uma agência da Caixa Econômica Federal para obter mais informações e suporte.

Agora que você já sabe quem ainda pode fazer o saque emergencial do FGTS, acesse o aplicativo Caixa Tem. No entanto, se preferir, vá até uma agência da Caixa para saber mais sobre o assunto e como fazer para receber seus direitos.