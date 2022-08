Muitos brasileiros têm se perguntado se quem é beneficiário do INSS recebe Auxílio Brasil.

Essa é uma pergunta bastante pertinente, visto que muitas pessoas não têm conseguido sustentar suas famílias somente com o valor do benefício do instituto.

Então, se você recebe qualquer um dos benefícios do INSS, e quer saber se pode receber o Auxílio Brasil, está no lugar certo. Pois, sanaremos essa e outras dúvidas a respeito desse tema. Portanto, para ficar por dentro de tudo, fique com a gente e saiba mais.

Primeiramente, o que é o Auxílio Brasil?

Antes de respondermos à questão principal desse artigo, vamos entender mais sobre o Auxílio Brasil.

Criado pelo atual governo, o benefício é um programa de transferência de renda que visa substituir o antigo Bolsa Família. Este sendo implementado em meados de 2003, pela gestão da época.

O Auxílio Brasil, inicialmente, previa pagamentos mensais de 400 reais para cada cidadão que se enquadra nos pré-requisitos do programa.

No entanto, ao visar diminuir os impactos da atual situação de calamidade pública, além da crise causadas pelos conflitos entre a Rússia e Ucrânia, o Governo Federal aprovou uma PEC. Esta que foi intitulada a PEC das Bondades elevou o valor do benefício em 200 reais, chegando a 600 reais que serão pagos até dezembro deste ano.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Como visa contemplar a parcela mais pobre da população brasileira, o principal requisito para receber o Auxílio Brasil é a faixa de renda declarada, que deve ser da seguinte forma. Confira:

Para pessoas em extrema pobreza: até 105 reais per capita mensalmente;

Para famílias na faixa de pobreza: renda de até 210 reais per capita por mês.

Também é possível realizar o cadastro de famílias que possuam em seu grupo pelo menos um menor de idade, gestante, negros ou PCD.

Além disso, para participar do programa, o grupo familiar deve ter o cadastro no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal. E também ter feito a atualização de seus dados há pelo menos 2 anos, ou desde 2020.

Beneficiários do INSS e o Auxílio Brasil

Muito se questiona sobre os beneficiários do INSS e como eles ficam a respeito do novo programa de transferência de renda do Governo Federal.

Bom, é momento de encarar os fatos. Afinal, com os aumentos expressivos e constante nos preços de itens básicos para a sobrevivência do cidadão, assim como outros produtos e serviços, como os combustíveis e a saúde, a situação não é fácil.

Por isso, é comum encontrar pessoas que mesmo recebendo algum benefício do INSS ainda encontram dificuldades para sustentar a família e suprir com suas necessidades.

Dessa forma, se faz muito importante esclarecer essas dúvidas. Assim, todos os brasileiros que têm direito sobre as parcelas do Auxílio Brasil possam ter acesso a esse recurso tão importante. Pensando nisso, separamos mais informações a seguir.

Os beneficiários do INSS recebem o Auxílio Brasil?

Como vimos acima, é muito importante esclarecer a dúvida dos brasileiros se quem é beneficiário do INSS recebe Auxílio Brasil.

E a resposta é sim! Apesar de ter de cumprir as exigências, é possível que o cidadão que recebe qualquer benefício do INSS tenha acesso às parcelas do Auxílio Brasil, que atualmente estão em 600 reais.

Dessa forma, o cidadão que possui a aposentadoria, BPC ou qualquer outro benefício disponibilizado pelo INSS como sua única fonte de renda, também tem direito às parcelas do Auxílio Brasil. E melhor: sem que um invalide o outro.

Quais as regras para que os beneficiários do INSS recebam o Auxílio Brasil?

Na realidade, não existe nenhuma regra específica que se aplique nesses casos. Na realidade, o que significa é que o aposentado ou pensionista do INSS não precisa declarar uma situação em especial para se eleger ao programa.

Portanto, as regras para receber o Auxílio Brasil, de forma conjunta ao benefício, são as mesmas para os beneficiários gerais do programa. Assim como citamos anteriormente.

Ou seja, deve se encaixar em uma das faixas de renda especificadas. Além disso, é obrigatório ter o cadastro no CadÚnico e atualizar seus dados a pelo menos 2 anos.

Caso se enquadre em todos esses quesitos, o aposentado ou pensionista já constará na base de dados do Ministério da Cidadania. E assim, estará apto para passar pela seleção e receber as parcelas.

Agora que você já sabe se quem é beneficiário do INSS recebe Auxílio Brasil, vá até o CRAS de sua cidade e atualize seu cadastro, para receber o que é seu por direito.