Quem recebe o Vale Gás em agosto? Confira agora mesmo

Hoje falaremos sobre quem recebe o Vale Gás em agosto e como será feita a escolha de recebimento do benefício.

Então, para quem se cadastrou para ter acesso ao subsídio do governo para o gás de cozinha, trouxemos mais informações. Inclusive o calendário de pagamento dessa semana, e muitas outras informações pertinentes sobre este auxílio que acompanha outros benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, por exemplo.

Logo, se você faz parte dessa categoria, não deixe de acompanhar até o final para ficar por dentro de todos os detalhes desse assunto. Anote todas as informações e fique inteirado sobre o Vale Gás, agora mesmo.

O que é o Vale Gás?

Criado pela atual gestão, visando conter os efeitos da atual crise econômica que estamos atravessando, o Vale Gás faz parte de um pacote de programas sociais. A propósito, tem como maior intuito auxiliar às famílias mais pobres do Brasil.

Portanto, quem se eleger ao programa, receberá a cada dois meses 50% do valor estimado de um botijão GLP de 13kg para o período.

Qual o valor deste benefício?

Esse é um dos poucos benefícios federais que não possui um valor pré estipulado por lei.

O cálculo do benefício costuma ser feito cerca de 10 dias antes dos pagamentos começarem a ser disponibilizados para os cidadãos. A ANP é o órgão responsável pela realização de um relatório, onde é feita a estimativa do preço do botijão de gás de cozinha em todo território nacional nos últimos meses.

E é através desse relatório que o Ministério da Cidadania estipula o valor que deve corresponder a 50% desse preço médio.

O último relatório da ANP estimou que o gás de cozinha estava custando cerca de R$112, em média no Brasil. Vale ressaltar que o Vale Gás também pagará o valor médio integral do botijão de gás de cozinha aos beneficiários até dezembro.

A estimativa é de que entre agosto, outubro e dezembro as famílias contempladas pelo programa receberão cerca de R$110 para compra do gás.

Quem pode receber o benefício?

Outro fator do programa Vale Gás, que subsidia a aquisição do gás de cozinha para as famílias mais pobres, é sobre quem recebe o benefício. Basicamente, o Ministério da Cidadania se vale dos dados cadastrais do grupo familiar que constam no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal.

Isso quer dizer que, para receber os valores, é necessário que a família esteja devidamente cadastrada no CadÚnico. Além disso, mantenha os dados atuais há pelo menos dois anos.

Ademais, a faixa de renda per capita mensal da família também é um fator importante. Por exemplo, R$105 per capita para as famílias em extrema pobreza e R$210 per capita para famílias em situação de pobreza. Ainda neste item, deve conter no seu grupo familiar gestantes, menores de idade, negros ou PCD.

Quem recebe o Vale Gás em agosto?

O calendário de pagamento do Vale Gás funciona de acordo com o último número do NIS, Número de Inscrição Social, do beneficiário.

Aliás, estima-se que o benefício irá atingir mais de 5 milhões de famílias brasileiras somente no mês de agosto. O calendário começou no dia 9 de agosto para os beneficiários com NIS terminado em 1. Então, desde segunda-feira, dia 15 de agosto, todos os beneficiários que possuem o NIS terminado em 5, receberão o valor do programa.

Calendário de pagamento do Vale Gás em agosto

Como vimos acima, o calendário de pagamento do Vale Gás segue o Número de Inscrição Social dos beneficiários.

Dessa modo, o calendário de agosto ficará da seguinte forma:

9 de agosto: Beneficiários com final do NIS 1;

10 de agosto: Beneficiários com final do NIS 2;

11 de agosto: Beneficiários com final do NIS 3;

12 de agosto: Beneficiários com final do NIS 4;

15 de agosto: Beneficiários com final do NIS 5;

16 de agosto: Beneficiários com final do NIS 6;

17 de agosto: Beneficiários com final do NIS 7;

18 de agosto: Beneficiários com final do NIS 8;

19 de agosto: Beneficiários com final do NIS 9;

22 de agosto: Beneficiários com final do NIS 0.

Para saber seu NIS, você pode consultar a primeira página de sua Carteira de Trabalho ou no Cartão Cidadão.

Agora que você já sabe quem vai receber o Vale Gás a partir de hoje, consulte o número do seu NIS. Dessa forma, saiba quando seu benefício será pago e já se programe para quando receber.