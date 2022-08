Raízen tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Raízen é uma companhia com integração de energia. Ela produz e comercializa açúcar, etanol, bioenergia e combustíveis. A empresa tem fundação a contar a Joint Venture (JV) entre Cosan e Shell. Veja as vagas disponíveis na empresa, neste momento.

Raízen tem vagas de emprego pelo país

A companhia, em questão, está divulgando oportunidades de emprego em diversas regiões do país, proporcionando salários compatíveis com o mercado, benefícios e o registro em carteira, que também prevê uma estabilidade financeira para o profissional. Acompanhe, a seguir, as vagas disponíveis pela Raízen.

Analista Contabil Sr

Analista Contábil Sr – Demonstrações Financeiras

Analista Contas a Pagar Pleno

Analista Contas a Pagar Sr

Analista Contabil Jr – PIRACICABA Efetivo

Analista Contabil Pleno – Ativo Fixo – PIRACICABA

Analista Contratos Pleno

Analista Controladoria Sênior

Analista Ciência Dados Pl – Sao Paulo e Remoto

Analista Controles e Processos SAP Pleno

Agile Coach Sênior

Analista CSIRT Senior

Mecânico Industrial

Analista Atração e Seleção Júnior – RIO BRILHANTE

Analista Atração e Seleção Júnior – MORRO AGUDO

Analista Dados Sênior

Analista de BI – DataViz Sr

Analista Administrativo Jr

Analista Aprendizagem Pleno

Analista Atração e Seleção Júnior – SERTAOZINHO

Analista Controles e Processos SAP Sênior

Analista Controles Operacionais Pl.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo da Raízen, os candidatos podem acessar o site de inscrição e selecionar a vaga pleiteada. É preciso considerar os critérios exigidos e experiência requisitada em alguns cargos.

