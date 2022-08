Raízen tem NOVOS empregos em São Paulo e região

A Raízen é referência global em bioenergia e protagonista na transição energética, permanecendo entre os maiores grupos empresariais privados do país, com cerca de 40 mil colaboradores e 15 mil parceiros em todo Brasil. A companhia está com NOVOS empregos disponíveis na região de São Paulo. Confira.

Raízen anuncia vagas de emprego

A Raízen, empresa de origem brasileira, com atuação também na Argentina e o propósito de alcançar outros países, anuncia vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuação na região de São Paulo. Veja os cargos ofertados:

Advogado(a) Pleno – Societário;

Agile Coach Sênior;

Analista Administrativo Jr;

Analista Aprendizagem Pleno;

Analista Ciência Dados Pl;

Analista Contábil Jr;

Analista Contábil Junior Ativo Fixo – (L);

Analista Contábil Pleno – Ativo Fixo;

Analista Contábil Sr;

Analista Contas a Pagar Jr;

Analista Contas a Pagar Pleno;

Analista Controladoria Sênior;

Analista Controles e Processos SAP Pleno;

Analista Controles Operacionais Júnior;

Analista de BI – DataViz Sr;

Analista de Business Analytics Sr;

Analista de Controles Internos Sênior;

Analista de Dados Jr – (Programador) – PCD;

Analista de Experiência do Cliente Sênior;

Analista Defesa Concorrência Pleno;

Analista de Hard Facilities Sr;

Analista de Infraestrutura Pleno;

Analista de Instalações de Projetos Pl;

Analista de Inteligência de Vendas Pleno- Lubrificantes;

Analista Mercado Interno Pleno;

Analista Relacionamento Cliente Pleno;

Auxiliar Operações Agrícolas;

Auxiliar Produção Industrial;

Balanceiro;

Banco de Talento Assistente Administrativo;

Banco de Talentos – (Energia Renováveis);

Eletricista Manutenção Automotiva Pleno.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Raízen, os interessados devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes ao cargo desejado e cadastrar o currículo.

