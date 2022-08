Randon tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Randon é uma das empresas que iniciam a semana divulgando oportunidades de emprego pelo país. Veja, a seguir, as orientações que o Notícias Concursos preparou para garantir sua vaga e contratação em um dos nomes empregatícios do Brasil.

Randon tem vagas de emprego pelo país

A empresa está divulgando cargos com benefícios e salários compatíveis com o mercado. São diversas possibilidades de contratação para profissionais que estejam em busca de uma chance empregatícia em uma equipe de sucesso. Veja quais são as funções disponíveis.

Almoxarife – Castertech Indaiatuba/SP;

Banco de Talentos – Vagas de Engenharia;

Comprador (a) – Fremax (Joinville-SC);

Almoxarife – Randon Araraquara/SP (Turno 2);

Analista da Qualidade – Randon Triel-HT – Erechim/RS;

Analista de Manutenção Júnior – Fras-le (Turno 4);

Auxiliar de Operações – JOST Campinas/SP (Turno 1);

Auxiliar Logístico(a) I – (Turnos 1, 2 e 3) – Nakata – Extrema/MG;

Analista de SSMA – Randon Araraquara/SP;

Estágio Administrativo na área de Manutenção – Fras-le;

Líder de Processos de Apoio – Master (Turno 2);

Montador(a) Soldador(a) de Implementos – Randon Araraquara/SP (Turnos 1 e 2);

Banco de Oportunidades – Áreas indiretas;

Estágio em Engenharia de Produção – Randon Araraquara/SP;

Instalador(a) Eletricista – RTS Industry;

Analista Fiscal Júnior | CSC Fiscal – Randon Holding;

Estágio Administrativo (Pessoas e Cultura) – Randon Implementos;

Assistente Administrativo – Fras-le (Turnos 1 ou 3);

Assistente Industrial – Castertech Schroeder/SC (Turnos 1, 2 e 3);

Auxiliar de Operações – Fras-le (Turno 2);

Analista de Processos – Jurid (Sorocaba – SP);

Banco de Oportunidades – Vagas técnicas;

Analista de Programação da Produção Jr – Freios Controil – São Leopoldo;

Auxiliar de Operações – Fras-le (Turno 3 Por Escala);

Estágio Administrativo – Fras-le;

Banco de Oportunidades – Operacional;

Estágio de Ensino Médio nível Técnico – Laboratório P&D – Fras-le.

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos da Randon, os interessados devem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo atualizado. Ressalta-se a importância de identificar todos os critérios exigidos pela empresa, antes da candidatura.

