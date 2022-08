Rech abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A empresa Rech, considerada a maior plataforma digital de máquinas pesadas, anuncia novas contratações em cidades brasileiras. A companhia está buscando candidatos que sejam divertidos, responsáveis, ousados, obstinados, colaborativos, não tenham medo de desafios e trabalhem duro. Para conferir todos os cargos e informações sobre o cadastro, continue lendo.

Rech anuncia um novo processo seletivo para atuação em cidades brasileiras

A Rech, a maior plataforma de máquinas pesadas no Brasil, atua de forma digital oferecendo aos seus clientes maior comodidade e tecnologia durante suas compras. Atualmente a companhia faz parte do grupo Agro Competence, uma das maiores referências dentro do segmento em que atua.

A empresa possui um programa de inclusão e diversidade onde incentiva a candidatura de profissionais independente de gênero, raça, cor, orientação sexual, idade, nacionalidade, deficiência ou religião, através deste programa todos têm a mesma oportunidade em todas as áreas da companhia, sem distinção ou preconceito, além de conscientizar todos os seus colaboradores sobre a importância de manter sua cultura aberta e inclusiva.

Acompanhe abaixo os cargos disponíveis e suas localidades de atuação:

Assistentes para Administração — Horizontina, Pontes e Lacerda e Navegantes;

Analista de Testes — Itajaí;

Analistas de Tesouraria Sênior — Itajaí;

Assistentes de Compras — Sinop;

Assistentes de Vendas — Correntina, Matupá, Campo Grande e São Paulo;

Banco de Talentos Estoquista — Hortolândia;

Banco de Talentos PCD — Horizontina;

Consultores Técnicos de Vendas — Maringá e Feira de Santana;

Estoquistas — Várzea Grande e Correntina.

Veja também: Grupo Habibs abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se registrar

Para tornar-se um funcionário da empresa Rech, os interessados devem se cadastrar no cargo que pretende preencher através do link de cadastro.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.