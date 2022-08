Reconstruir Penedo viabiliza reforma e funcionamento do Centro de Diagnóstico

Referência em exames de imagens de alta e média complexidade volta a funcionar nesta segunda, 29

O Programa Reconstruir Penedo avança no processo de recuperação dos danos causados pelas chuvas no município.

Depois de ampla reforma realizada pela Prefeitura de Penedo, o Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes volta a ofertar os serviços para penedenses e moradores da 6ª região de saúde de Alagoas.

A partir de segunda-feira (29), os exames de tomografia e mamografia estarão sendo novamente realizados na unidade mantida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Já com relação aos exames de raio-x, o serviço será retomado na próxima quarta-feira (31).

Os pacientes que tinham agendamentos para exame no Centro de Diagnóstico, podem procurar o local que também está funcionando para entrega do resultado dos procedimentos, serviço que estava sendo feito por meio do Hospital Regional da Santa Casa de Penedo, entidade parceira na assistência aos usuários do SUS em Penedo e região.

