Periodicamente, o Banco Central do Brasil (BCB) divulga o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), com o objetivo de repassar a visão do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) sobre a política, bem como sobre as medidas para a preservação da estabilidade financeira.

REF: o sistema financeiro global e a recuperação das MPMEs nacionais

Conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB), o Sistema Financeiro Nacional (SFN) mantém provisões adequadas ao nível de perdas esperadas com crédito, e capitalização e liquidez confortáveis. Esse desempenho está em linha com a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB), que, no último trimestre de 2021, situava-se acima do nível pré-pandemia.

O conflito entre a Rússia e Ucrânia limita a atividade comercial

Prospectivamente, o risco fiscal elevado impacta a atividade econômica corrente e futura. Em relação ao risco associado ao aumento das tensões geopolíticas internacionais após o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a reduzida corrente de comércio do Brasil com os países diretamente envolvidos no conflito sugere impacto limitado.

As Instituições Financeiras (IFs) nesses países mantêm níveis de capital e liquidez robustos. Segundo destaca o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), o conflito entre a Rússia e a Ucrânia provocou perda de valor das ações de algumas Instituições Financeiras (IFs) nesses países, inclusive de Instituições Financeiras (IFs) sistemicamente importantes em nível global, mas, até o momento, os indicadores prudenciais dessas instituições apontam para níveis de capital acima do mínimo requerido.

Testes de estresse realizados pelas jurisdições indicam que o sistema financeiro global permanece preparado para suportar choques adicionais, de acordo com análise oficial do Relatório de Estabilidade Financeira (REF).

O avanço da recuperação empresarial

Conforme destaca a recente divulgação oficial, a dinâmica das pessoas jurídicas foi semelhante ao primeiro semestre de 2021, considerando que a situação econômico-financeira segue melhorando e o crédito bancário continua crescendo acima do ritmo pré-pandemia. De acordo com a divulgação oficial, a recuperação é relevante também em uma visão mais ampla, que contempla todo o conjunto das empresas.

Segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), todos os setores da economia já alcançaram fluxo real de recebimentos superior ao anterior à pandemia, inclusive os setores “Mídia e Lazer” e “Telecomunicações”, que ainda não haviam atingido tal feito. O crédito bancário às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) segue crescendo acima do nível pré-pandêmico.

Elevação do crédito sem vínculo aos programas governamentais

Embora tenha havido novas concessões no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e do Programa de Estímulo ao Crédito (PEC), o destaque foi para o aumento da carteira não vinculada aos programas, destaca a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).