Remessas mundiais de PCs tem pior trimestre em nove anos

De acordo com números do Gartner, consultoria de pesquisa e aconselhamento para empresas, as remessas mundiais de PCs totalizaram 72 milhões de unidades no segundo trimestre de 2022, O número que representa uma queda de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o maior declínio em nove anos para o mercado global de PCs.

As remessas são os números de equipamentos enviados pelas fabricantes até as revendas e lojas, ou seja, não representam as vendas reais do setor. No entanto, um baixo número de remessas indica que o setor tem baixas expectativas de vendas.

Segundo analistas, a redução é causada por uma série de fatores incluindo desafios geopolíticos, econômicos e da cadeia de suprimentos que afetam todos os mercados regionais. A redução já vem desde o primeiro trimestre de 2022 e acelerou no segundo, impulsionada pela guerra na Ucrânia.

Outros pontos que influenciaram negativamente também foram a pressão inflacionária nos gastos e a queda acentuada na demanda por Chromebooks. As interrupções na cadeia de suprimentos também continuaram, mas a principal causa dos atrasos na entrega de PCs deixou de ser a falta de componentes, se concentrando nas interrupções logísticas.

Os compradores corporativos continuaram a experimentar prazos de entrega mais longos do que o normal, mas esse cenário começou a melhorar no final do segundo trimestre, parcialmente devido à reabertura das principais cidades da China no meio do trimestre.

Fabricantes aumentam preços

Para manter os lucros à medida que a inflação aumenta os custos, a indústria de computadores aumentou os preços médios de venda, mesmo com o enfraquecimento da demanda. A redução na oferta de Chromebooks, que tendem a ter preços baixos, e a mudança para produtos premium também influenciaram o preço médio. No entanto, um aumento no estoque pode causar um declínio dos valores médios, pois os fornecedores tentarão diminuir o estoque.

Segundo o estudo do Gartner, os três principais fornecedores do mercado mundial de PCs sofreram declínios nas remessas de PCs no segundo trimestre de 2022, mas sua classificação permaneceu inalterada. A combinação de queda de 27,5% da HP e de 5,2% da Dell permitiu que a própria Dell chegasse a 0,3 ponto percentual em relação a HP em participação de mercado. A Apple foi o único fornecedor a registrar crescimento no segundo trimestre de 2022, impulsionado pela popularidade do dispositivo M1.

Estimativas preliminares de remessas mundiais de PCs para o 2T22 (em milhões de unidades)

Fabricante Remessas 2T22 Participação de Mercado — 2T22 (%) Remessas 2T21 Participação de Mercado — 2T21 (%) Crescimento 2T22-2T21(%) Lenovo 17,8 24,8 20,4 24,8 -12,5 HP Inc. 13,5 18,8 18,6 22,6 -27,5 Dell 13,2 18,5 14,0 17,0 -5,2 Apple 6,3 8,8 5,8 7,1 9,3 Acer 5,0 7,1 6,2 7,6 -18,7 ASUS 4,6 6,5 4,9 6,0 -4,3 Outros 11,1 15,5 12,3 15,0 -9,5 Total 72,0 100 82,4 100 -12,6

Observações: Os dados incluem desktops, notebooks, ultramobile premiums (como Microsoft Surface) e Chromebooks, mas não iPads. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar.

Top 3 perdem mercado

Entre os fabricantes, a pesquisa do Gartner indica que as remessas mundiais de PCs da Lenovo caíram na comparação ano a ano, implicando no terceiro trimestre consecutivo de declínio para a empresa. No entanto, a empresa cresceu 2% em sua participação no mercado mundial de desktops, em parte devido a melhorias em sua cadeia de suprimentos na EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

A HP teve um declínio de 27,5% no segundo trimestre de 2022, principalmente em consequência da acentuada queda nas vendas de Chromebooks. No caso da Dell, as remessas diminuíram ano a ano pela primeira vez, desde o terceiro trimestre de 2020, em todas as principais regiões. A exceção é a América Latina, onde a empresa registrou um crescimento de 6,5%. Apesar do declínio geral, a participação de mercado da Dell aumentou 1% em comparação a um ano atrás.

Até mesmo o mercado de PCs dos Estados Unidos caiu no segundo trimestre de 2022, com perdas de 17,5%. Embora o mercado tenha registrado um crescimento nas remessas de desktops e laptops, esse crescimento foi compensado por um declínio de 50% ano a ano nas vendas de Chromebooks.

A Dell garantiu o primeiro lugar no mercado de PCs nos Estados Unidos com 27,2% de participação. Apesar de uma queda de 43,5% no número de remessa, a HP ocupou a segunda posição com 22,3% de participação de mercado.