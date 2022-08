Restituição do IR: Receita faz NOVO PAGAMENTO nesta semana

A Receita Federal fará o pagamento do 4º lote da restituição do Imposto de Renda (IR) na próxima quarta-feira (31). Os contribuintes podem fazer as consultas desde o dia 24 de agosto.

A devolução do dinheiro é efetuada na conta bancária informada pelo contribuinte no ato da declaração do IR. No total, 4.462.564 contribuintes receberão cerca de R$ 6 bilhões.

Cabe salientar que desse montante, R$ 265.909.045,61 serão destinados aos contribuintes com prioridade nos pagamentos. Este grupo é composto por:

855 idosos com mais de 80 anos de idade;

575 na faixa etária de 60 a 79 anos;

514 contribuintes portadores de algum tipo de deficiência;

854 consistem naqueles cujas maior fonte de renda é o magistério.

Lembrando que também no 4º lote da restituição 4.362.766 contribuintes serão contemplados. Esses são os que enviaram a declaração do Imposto de Renda até o dia 30 de maio de 2022. O saldo será pago com direito à correção de 3,05% pela taxa básica de juros da Selic.

Consulta da restituição do IR

A princípio, as consultas às bases da Receita podem ser feitas pelo site e pelos aplicativos disponibilizados para tablets e smartphones. Além de informar sobre liberação das restituições, as plataformas fornecem acesso direto a outros tipos de informações sobre a situação cadastral dos CPFs.

Veja como fazer a consulta pelo site:

Acesse o site da Receita Federal ;

; Clique em “Meu Imposto de Renda”; e

Selecione a opção “Consultar Restituição”.

Ainda, segundo informações da Receita, as restituições dos contribuintes serão pagas diretamente na conta bancária informada na declaração do IRPF. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Seja como for, o reagendamento dos valores devidos pode ser feito pelo Portal BB, ou pela Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Calendário da restituição do IR

Este ano os contribuintes estão contando com uma novidade, a restituição pode ser paga pelo Pix. Contudo, o crédito nesta categoria vai se efetuar apenas para chave Pix igual ao CPF do titular da declaração.

A restituição acontece conforme calendário abaixo:

1º lote – 31 de maio (já pago);

2º lote – 30 de junho (já pago);

3º lote – 29 de julho (já pago);

4º lote – 31 de agosto;

5º lote – 30 de setembro.