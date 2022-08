Resultado da Lotofácil pelo concurso 2587 desta segunda-feira (01) com premiação de R$ 1,5 milhão

O resultado da Lotofácil pelo concurso 2587 tinha como intento premiar com o valor de R$ 1,5 milhão os jogadores que fizeram as suas “fezinhas”. A extração feita nesta segunda-feira (01) aconteceu às 20h – no horário de Brasília – com o acompanhamento em tempo real através do canal oficial da Caixa no YouTube.

Portanto, os apostadores que estão ansiosos para saber o resultado da Lotofácil, basta ficar atento na matéria do Notícias Concursos. Esse concurso pode ter sido a sua oportunidade de ouro para ficar milionário. Confira!

Resultado da Lotofácil pelo concurso 2587

As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24. Com isso, sem apostadores na faixa principal, as outras resultaram em:

14 pontos – 259 ganhadores com R$ 1.398,06 cada;

13 pontos – 9494 ganhadores com R$ 25,00 cada;

12 pontos – 111820 ganhadores com R$ 10,00 cada;

11 pontos – 619782 ganhadores com apostas ganhadoras, R$ 5,00

Detalhes sobre as apostas

Interessados nas apostas dessa modalidade precisam fazer a fezinha até as 19h no horário de Brasília. Assim, devem se dirigir a uma casa lotérica, acessar a Internet no Internet Banking Caixa ou entrar no site oficial das Loterias Online Caixa.

Ademais, para ficar mais fácil coordenar os jogos a serem feitos, é preciso se atentar aos dias do sorteio, que são: segundas, terças, bem como quartas, quintas e sextas-feiras, sem contar aos sábados. Impreterivelmente, a hora é 20h.

Assim, para aqueles que ainda não estão familiarizados com os detalhes da modalidade, deve saber que para ganhar um prêmio, seja ele na primeira ou nas faixas secundárias, há critérios. Por exemplo, a premiação principal sai para quem acerta as 15 dezenas. De 11 até 14 números, os valores são menores.

O resgate do prêmio

O resgate do prêmio se dá da seguinte forma:

Valores de, no máximo, R$ 1.332,78, são retirados em qualquer das casas lotéricas espalhadas pelo Brasil;

Valores acima disso, necessitam de resgate em qualquer uma das agências da Caixa Econômica Federal firmadas no território nacional.

O dinheiro ganho na Lotofácil precisa ser reclamado no prazo de, no máximo, 90 dias após o sorteio. Contudo, tão logo o prêmio seja protestado, tem o prazo de dois dias para ser entregue ao ganhador pela Caixa Econômica. Nesse ínterim, se ninguém retirar o valor, este é direcionado para custeio de programas sociais.

Portanto, após saber o resultado da Lotofácil, caso tenha sido o ganhador, lembre-se de se dirigir a uma lotérica ou a uma agência da caixa munido de documentos pessoais. É preciso apresentar também o comprovante oficial do jogo feito.