Resultado da Mega-Sena pelo concurso 2506: prêmio acumula

O resultado da Mega-Sena pelo concurso 2506 aconteceu nesta terça-feira (02) às 20h (no horário de Brasília). Contudo, infelizmente não houve ganhadores na faixa principal, restando a premiação para as demais faixas.

Com esse resultado da Mega-Sena, quem fizesse seis pontos (seis acertos) teria a chance de levar para casa a premiação milionária. Como ninguém acertou os números sorteados, restou para os 5 e 4 acertos, como você poderá verificar na matéria do Notícias Concursos.

Resultado da Mega-Sena pelo concurso 2506

O concurso da Mega-Sena sorteado hoje (02), premiaria os apostadores em R$ 2,3 milhões. Mas, como citamos, ninguém acertou os seis dígitos necessários, restando para as outras faixas. Ademais, as dezenas sorteadas foram: 21 – 22 – 29 – 34 – 40 – 44. Com isso, veja quantas pessoas foram premiadas e com quais valores:

5 pontos – Foram 12 ganhadores levando R$ 101.318,72 cada;

4 pontos – Foram 1.145 ganhadores levando R$ 1.516,93 cada.

Como apostar nessa modalidade

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela Internet (no site das Loterias Online ou Internet Banking) até as 19h do horário de Brasília. A aposta mínima custa R$ 4,50, onde se pode marcar 15 dezenas para acertar as seis. Contudo, quanto mais dezenas o apostador marcar, mais cara fica a aposta, proporcionalmente aumentam as chances do ganho na faixa principal.

E por falar em ganhar, os apostadores utilizam de muitas estratégias para fazer suas fezinhas. Por exemplo, alguns escolhem seus números da sorte seguindo os princípios:

Cada dezena possui as mesmas probabilidades de saírem nas extrações. Dessa forma, a recomendação é fazer uma análise mais aprofundada da frequência com que determinados números aparecem nos resultados. Ah, e sem esquecer o contrário, ou seja, os que pouco saem;

Os números 10 e 53 são os que mais saem nos concursos;

Todo jogador paga pelas combinações feitas nas apostas, não pelas dezenas. Então, quanto mais jogar, mais chances de acertar e levar o prêmio para casa se tem;

Aqueles que fazem apenas as apostas simples (onde se marca 15 números nos 60 disponíveis) têm a probabilidade de acertar a faixa principal de 1/10.003.

Resgate dos prêmios

Os sortudos da vez que ganham um prêmio em qualquer faixa, precisam seguir alguns critérios para resgatar os valores, que são:

Até R$ 1.332,78, resgate nas casas lotéricas;

Acima de R$ 1.332,78, o resgate é feito apenas nas agências CEF (Caixa Econômica Federal);

O prazo limite de solicitação de retirada é de 90 dias da data do resultado da Mega-Sena. Assim, prêmios não reclamados vão para o Governo Federal a fim de financiar programas sociais.