Resultado da Quina pelo concurso 5912 teve prêmio acumulado

O resultado da Quina pelo concurso 5912 infelizmente não teve nenhum ganhador na faixa principal. Assim, o prêmio ficou para as faixas secundárias. O sorteio aconteceu às 20h (pelo horário de Brasília) nesta segunda-feira (01) tendo como valor principal a quantia milionária de R$ 1,5 milhão.

O concurso 5912 teve sua extração feita no Espaço Loterias, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do YouTube. Assim, quem se interessou em conferir o resultado da Quina, pôde fazê-lo em tempo real. Ademais, para saber as dezenas da sorte dessa modalidade, continue com a leitura da matéria do Notícias Concursos.

Resultado da Quina do concurso 5912

As dezenas sorteadas hoje foram: 19 – 23 – 40 – 53 – 74. Pois, essa sequência, sem nenhum ganhador com 5 pontos, resultou em:

4 pontos – 49 ganhadores com R$ 6.868,67 cada;

3 pontos – 3.751 ganhadores com R$ 85,45 cada;

2 pontos – 103.471 ganhadores com R$ 3,09 cada.

Como são as apostas da Quina

As apostas têm a possibilidade de se efetivarem nos canais oficiais, como casas lotéricas, Internet Banking da Caixa Econômica Federal ou no site das Loterias Caixa. Mas, para isso, o aceite dos jogos é até 19h (no horário de Brasília).

Assim, em uma aposta mínima, que custa R$ 2,00, o jogador escolhe cinco números entre os disponíveis no volante. Contudo, para aumentar a probabilidade de levar uma bolada para casa, é só optar por 15 dezenas no mesmo jogo, aumentando o valor da aposta para R$ 6.006,00.

Mas, para ganhar a premiação da faixa principal, deve-se acertar todos os cinco números. No entanto, se um jogador fizer entre 2 a 4 pontos, também leva uma quantia.

Independentemente do valor, há critérios para ver a cor do dinheiro em mãos (ou no extrato bancário). Estes são:

Até o valor de R$ 1.332,78 – 5878/;

Acima de R$ 1.332,78, resgate nas agências da Caixa Econômica.

Ademais, os critérios para resgate são:

Solicitação na Caixa em até 90 dias contados do dia da extração;

Valor pago em até 2 dias contados do dia da solicitação;

Destina-se o dinheiro proveniente do resultado da Quina, quando não reclamado, para o governo. Dessa forma, pode-se custear diversos projetos sociais.