Resultado da Quina pelo concurso 5914 acumula nesta quarta-feira (03); confira detalhes

Saiu o resultado da Quina com as 5 dezenas da sorte no concurso 5914 desta quarta-feira (03). O prêmio sorteado foi de mais de R$ 2 milhões. Contudo, não teve acertadores e acumulou em R$ 8,7 milhões para a próxima extração.

A Caixa Econômica Federal sorteou hoje, na cidade de São Paulo, a premiação milionária da loteria. Assim, com sorteios todos os dias da semana, menos aos domingos, o resultado da Quina premiou como Você poderá ver os detalhes na matéria que o Notícias Concursos preparou.

Resultado da Quina no concurso 5914

O concurso 5914 teve o prêmio oficial principal que não saiu dessa vez. Essa modalidade paga premiações aos jogadores que acertam 5, 4, bem como 3 e 2 dezenas. Os valores variam conforme a quantidade de acertadores.

Os números sorteados foram: 20 – 46 – 53 – 61 – 73. Dessa forma, as classificações para o prêmio foram:

O concurso 5914 não teve acertadores na faixa principal;

4 acertos – Foram 32 jogos que receberão R$ 14.011,80 cada;

3 acertos – Foram 3.533 jogos que receberão R$ 120,86 cada;

2 acertos – Foram 103.937 jogos que receberão R$ 4,10 cada.

A divulgação do resultado da extração é feita no site oficial das Loterias Caixa. Contudo, você também pode verificar se é o sortudo da vez com as matérias aqui do Notícias Concursos.

Como jogar na modalidade

Na Quina se ganha marcando entre cinco até 15 números em um volante com 80 dezenas disponíveis. Essa modalidade da loteria tem sorteios seis vezes na semana, ou seja, de segunda à sábado, impreterivelmente às 20h.

Uma aposta simples, ou seja, onde se marca cinco dezenas, tem o custo de R$ 2,00. Contudo, é possível apostar marcando até 15 dezenas, custando R$ 6.006,00. Ademais, os jogos são feitos em diversos canais, sendo o Internet Banking da Caixa ou o site oficial das Loterias Caixa. Mas, há quem ainda prefira ir até uma lotérica e completar todo o ritual da aposta.

Agora, quanto ao resgate dos prêmios, é possível se dirigir à uma lotérica quando o valor for de, no máximo, R$ 1.903,98. No entanto, valores acima disso, só podem ser retirados em uma das agências da CEF (Caixa Econômica Federal) espalhadas pelo Brasil.

Então, lembre-se sempre que, caso ganhe um prêmio de qualquer valor, este só pode ser resgatado mediante apresentação do bilhete premiado original e da identidade contendo número do CPF. Dessa forma, entenda que o resultado da Quina precisa ser reclamado em até 90 dias, pois, do contrário, a premiação é destinada a projetos sociais.