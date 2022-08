Revalida 2022/1: Inep libera resultado preliminar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o resultado preliminar do Revalida 2022 (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira).

Desse modo, os participantes já podem consultar o resultado no Sistema Revalida. Os participantes já podem conferir a nota e a versão definitiva do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP).

De acordo com o cronograma, aqueles que estiverem insatisfeitos com as suas notas poderão contestar o resultado preliminar virtualmente. A interposição de recursos deve ser feita até o dia 29 de agosto. Neste processo, os participantes poderão solicitar nova análise das pontuações.

Como foi o Revalida?

O Revalida conta com duas etapas. O Inep aplicou as provas da 1ª etapa do Revalida 2022, que é teórica, no dia 6 de março. Apenas os aprovados nesta primeira fase foram classificados para participar da 2ª etapa. A aplicação das provas da 2ª etapa do Revalida 2022/1 foi feita nos dias 25 e 26 de junho. Essa etapa do exame contou com uma avaliação prática que avaliou as habilidades clínicas dos participantes.

A aplicação das provas aconteceu em oito capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O Revalida é um exame de caráter obrigatório para estrangeiros e brasileiros que obtiveram diploma de medicina em instituições estrangeiras. Desse modo, para exercer a profissão médica no Brasil, é preciso obter a aprovação nas duas etapas do exame.

Veja mais informações no edital do Revalida.

