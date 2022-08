RG e CPF: como emitir a segunda via de graça?

Perder documentos pessoais como o CPF e o RG pode gerar um grande transtorno ao cidadão, tanto pelo fato de que criminosos podem usar os dados para aplicar algum golpe, quanto pela necessidade, na maioria dos casos, em emitir uma segunda via.

No entanto, quando o documento é roubado, o cidadão pode fazer um boletim de ocorrência para que obtenha a gratuidade na emissão de uma segunda via. Isso vale tanto para o CPF quanto para o RG.

Como fazer um Boletim de Ocorrência?

É possível fazer um boletim de ocorrência por roubo de documentos de forma 100% online. Basta:

Entrar no site da delegacia do seu estado; e

Selecionar o tipo de Ocorrência. Aqui, é necessário selecionar a ocorrência de Furto ou Perda de documentos. Todavia, é importante ressaltar que caso marque a opção de perda de documento é possível que não receba a gratuidade na segunda via, somente em alguns casos específicos a bonificação é liberada;

Na sequência, preencha os formulários e aguarde chegar uma mensagem no seu e-mail;

Quando a mensagem chegar, clique sobre o link e imprima o seu boletim de ocorrência.

Para finalizar, vá até uma a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil ou Poupatempo com os seus documentos pessoais e solicite a segunda via do RG ou CPF. Com a apresentação do boletim, a emissão será gratuita.

Primeira via do CPF e RG

A emissão da primeira via do CPF e do RG é totalmente gratuita, independente de faixa etária ou sexo. Caso você ainda não tenha se registrado, basta ir até a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil ou Poupatempo com a sua certidão de Nascimento para obter os demais documentos.

Perdi meus documentos, posso ter a 2ª via de graça?

Caso você tenha perdido os seus documentos, a segunda via só será emitida de forma gratuita nos seguintes casos:

Mediante declaração de pobreza, através do Número de Inscrição Social;

Ser um homem maior de 65 anos;

Ser uma mulher com mais de 60 anos;

Estar desempregado há, no mínimo, 3 meses.

Enquadrando-se em um desses requisitos, basta separar a sua Certidão de Casamento ou Nascimento e se dirigir até a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil ou até o Poupatempo para tirar a segunda via do documento.

Novo RG 2022 já está disponível para celular

Os cidadãos brasileiros já podem baixar em seu celular, o novo RG Digital 2022. A nova ferramenta traz mais praticidade para o dia a dia, sobretudo porque ter o documento em mãos é de extrema importância.

A nova modalidade do documento foi concedida pelo Governo com o objetivo de proporcionar mais segurança e praticidade aos cidadãos.

O download do RG digital foi liberado recentemente, no entanto, nem todos os estados do país já aderiram a modalidade. Todos os estados terão até maio de 2023 para se adaptarem à nova formatação.

RG já está disponível para download

O RG já está disponível nos estados de Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Para aqueles que não residem em um dos estados citados, será necessário aguardar a implementação.

É importante destacar que, apesar de ser oferecido em vários estados do país, nem todos ainda possuem a versão digital do documento.

Acontece que legislação atual determina que cada estado seja responsável pela emissão do RG. Dessa forma, cada estado possui suas próprias definições, assim como podem liberar ou não a versão digital do documento neste momento.

Confira os estados que oferecem o RG e faça o download em seu celular: