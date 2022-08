Ri Happy anuncia vagas temporárias em São Paulo

O fim do ano está chegando e traz com ele oportunidades para quem está em busca de uma recolocação profissional. Prova disso é que o Grupo Ri Happy, detentor da marca homônima e da PBKIDS, anunciou a abertura de vagas para contratação temporária, por um período de três meses, em São Paulo.

As chances são para atuação nas lojas do grupo espalhadas em diferentes shoppings centers e centros de comércio das cidades de Barueri, Campinas, Itupeva, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo, São José dos Campos e Votorantim. Há postos disponíveis, também, na capital e em outros estados – ao todo, são 500 vagas temporárias em várias regiões do país.

De acordo com a empresa, as posições são para as funções de auxiliar de estoque, auxiliar de caixa e auxiliar de vendas, que exigem ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. Os candidatos devem, ainda, se identificar com atendimento e, se possível, ter experiência em logística, estoque e áreas relacionadas. É importante notar, contudo, que todas as vagas são abertas independentemente de gênero, orientação sexual, raça, etnia ou deficiência.

Embora as posições sejam para contratação temporária, a empresa reforça que, ao final do programa, os profissionais poderão concorrer a vagas efetivas.

Como se candidatar

Os interessados poderão se inscrever diretamente no site dedicado às vagas temporárias. Clique aqui para acessar e conferir a lista completa de posições disponíveis em São Paulo e em outros estados.

O processo seletivo será realizado de forma totalmente virtual. Os contratados receberão salário compatível e terão direito a alguns benefícios, como auxílio refeição ou auxílio alimentação e vale transporte.