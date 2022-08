Riachuelo abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A rede Riachuelo, uma das mais conceituadas empresas no setor do varejo e da moda, tem novas e efetivas oportunidades de operar em toda a região de São Paulo. Para quem se interessar, deve ter atenção redobrada aos critérios cobrados e residir nas áreas em que a empresa está oferecendo os cargos para se tornar um colaborador. Continue lendo para ver todas as funções disponíveis para ocupação.

Riachuelo anuncia a contratação de novos talentos em regiões brasileiras

Residentes da região de São Paulo estão recebendo novas posições de trabalho pela Riachuelo, uma marca líder em coleções e moda, que possui mais de duzentas unidades distribuídas por todo o território nacional. Para garantir sua participação será fundamental se encaixar na cultura da companhia e morar em localidades onde a mesma está recrutando.

As oportunidades são divididas em colocações temporárias, efetivas, aprendizes, banco de talentos e estágio, os interessados que se encaixam na descrição da posição divulgada são bem-vindos para se candidatar. O pool de talentos da empresa está aberto a candidatos que se identificam no perfil oferecido pela mesma, mas ainda não foram conectados a nenhuma das oportunidades disponíveis.

Confira as vagas abertas para serem preenchidas dentro da Riachuelo da região de São Paulo:

Analistas de Infraestrutura Sênior;

Analistas de Sistemas Sênior (Java);

Analistas de Governança TI Pleno;

Aprendiz em Costura;

Assistentes para o Atendimento – todas as unidades do estado;

Assistentes de Estilo;

Líderes de Vendas Assistidas.

Como enviar seu cadastro

Para ter a oportunidade de se inscrever em uma das posições oferecidas pela Riachuelo, os candidatos devem preencher sua ficha de inscrições através do link de inscrições e aguardar os próximos passos da seleção.

