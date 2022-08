Roldão Atacadista abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

Uma das maiores redes atacadistas do país, o Roldão Atacadista, tem novas posições de trabalho para profissionais que moram no estado de São Paulo. Uma das exigências para tornar-se um dos colaboradores será atender aos critérios mínimos e residir próximo das unidades com vagas disponíveis. Para mais informações e conferir todas as posições que estão sendo ofertadas, continue acompanhando.

Roldão Atacadista contrata novos funcionários no estado de São Paulo

Criado há mais de vinte anos, o Roldão Atacadista é uma das maiores companhias do segmento de autosserviço e atacado. A rede oferece aos seus clientes opções para o abastecimento de grandes, micros e pequenas empresas, além de uma revenda de alimentos. Atualmente a companhia possui trinta e seis unidades ativas no estado de São Paulo e continua em constante expansão.

A companhia possui vagas efetivas, de estágio e aprendizes, além de estar disponibilizando uma área para cadastro de currículos em seu Banco de Talentos, onde profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia mas não tenham encontrado uma posição que atenda aos seus objetivos possam se cadastrar e futuramente talvez ser um dos colaboradores do Roldão Atacadista.

Confira agora as vagas e regiões disponíveis para candidatura:

Açougueiros — Limeira, Jundiaí e São Paulo;

Analistas de Folhas de Pagamentos Sênior — São Paulo;

Assistentes de Recursos Humanos — São Paulo e São Bernardo do Campo;

Auxiliares Câmara — Osasco;

Banco de Talentos — Todas as unidades;

Jovem Aprendiz — todas as unidades;

Operadores de Loja Mercearia — Santo André, Valinhos, Jundiaí e São Paulo.

Veja também: PagBank abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Para ser um colaborador Roldão Atacadista os interessados devem atender aos critérios e preencher seu formulário de inscrição através do link de participação.

Quer saber mais sobre as oportunidades divulgadas diariamente aqui no Notícias Concursos? Acesse a página de empregos e mantenha-se atualizado.