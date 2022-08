Roldão Atacadista abre NOVOS empregos pelo país

O Roldão Atacadista está anunciando novas oportunidades em seu quadro de colaboradores. Neste momento, são vários cargos disponíveis e benefícios que acompanham as ocupações. Veja, a seguir, as informações sobre como se candidatar.

Roldão Atacadista abre vagas de emprego pelo país

É uma das grandes empresas de autosserviço e de atacado do país. O intuito da companhia é dispor de excelentes formas de abastecimento e fortalecimento para pequenos e grandes negócios de alimentos.

A empresa está a procura de profissionais que queiram fazer parte da empresa e colaborar com o sucesso da equipe. Veja quais são os principais cargos abertos e informações de candidatura.

Gerente de Loja

Jovem Aprendiz

Analista de Suporte Jr;

Chefe de Setor de Alimentos

Analista de Trade Marketing Sr;

Empacotador

Atendente de Cafeteria

Operador de Loja Perecíveis

Diretor Financeiro

Fiscal de Prevenção e Perdas

Líder de Recebimento

Técnico de Manutenção

Operador de Caixa

Operador de Empilhadeira

Técnico de Segurança do Trabalho.

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da Roldão Atacadista, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

