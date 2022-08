Saiba como consultar o número do seu benefício do INSS

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) são identificados por um número específico. O código é composto por uma sequência de 10 dígitos, e muito importante para consultas do benefício, como a data de pagamento. Veja como encontrá-lo a seguir.

Como saber o número do benefício do INSS?

De modo geral, é possível encontrar o número na carteira de concessão do INSS. No entanto, existem outras formas de consultar a informação, veja:

Pelo CPF nos canais digitais;

nos canais digitais; No autoatendimento do INSS;

Pela central do 135.

Como consultar o número do benefício do INSS?

Pelo CPF no site Meu INSS:

Faça o login na plataforma; Ao entrar, logo na página inicial irá constar o número do benefício; Clique em “Detalhar” para obter mais informações sobre ele.

Lembrando que quem ainda não é beneficiário só conseguirá acessar o número quando o INSS confirmar o benefício e emiti-lo.

Pelo aplicativo Meu INSS

Baixe o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Feito isso, abra o app e clique em “Entrar com gov.br”; Em seguida, digite seu CPF e toque em “Continuar”; Insira sua senha e clique em “Entrar”. Serão listados os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário, que são os mesmos que constam no site Meu INSS.

Pela Central de Atendimento 135

Nesta opção, basta fazer uma ligação e informar o número do CPF, depois confirmar algumas informações cadastrais que são utilizadas para evitar fraudes e proteger seus dados.

O atendimento da Central de Atendimento está disponível de segunda a sábado, no horário de 7h às 22h. Contudo, é importante lembrar que as ligações realizadas por telefones fixos ou públicos, não tem custo. No entanto, as ligações feitas por celulares, o custo é equivalente a uma ligação local.

Extrato do INSS terá grande novidade

O empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terá a margem aumentada para 45%. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início deste mês,

No entanto, até o momento, os segurados não conseguem consultar os valores que poderão ser comprometidos com o empréstimo do instituto. De acordo com as informações, o extrato está passando por uma atualização para acrescentar os 5% da margem. A previsão é as consultas já possam ser realizadas normalmente em setembro.

Margem do Empréstimo Consignado do INSS

Dos 45% da margem, 35% seguem exclusivamente para empréstimos, financiamentos e arredondamentos mercantis, enquanto os 5% são destinados para gastos com cartão de crédito consignado.

No entanto, agora com o acréscimo de 5%, os segurados poderão utilizar para despesas e saques com o cartão consignado.

Como consultar o extrato do INSS

Para consultar o extrato do INSS é bem simples, pois todo o procedimento pode ser feito remotamente. Confira abaixo o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo “Meu INSS”;

Clique em “Extrato de Empréstimo”;

Ao acessar essa área, o segurado será informado pelo sistema se o benefício está bloqueado para empréstimo e a quantidade de empréstimos ativos, suspensos, excluídos ou encerrados;

Caso o empréstimo esteja desbloqueado, a margem consignável aparecerá na tela inicial do extrato. Caso contrário, os valores não irão aparecer;

Para solicitar, clique “Empréstimo Ativo”, onde aparecerá a data da solicitação, número do contrato, valor total do empréstimo, número de parcelas, valor da parcela e previsão de quitação;

Baixar o PDF para ver o extrato completo. Assim, haverá uma tabela com os valores consignáveis.